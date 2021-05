Fajn, že už se smlouvy netutlají, těší litvínovského šéfa Hynka

„V anketě mezi extraligovými kluby jsme hlasovali pro,“ řekl litvínovský generální ředitel Pavel Hynek na startu přípravy. Zásadní kontrakt ještě zveřejnit nemůže, neboť se řeší: pro hokejovou baštu chce udržet nejlepšího střelce týmu posledních dvou sezon Richarda Jarůška.

Dosud se smělo vyjednávat o nové smlouvě až po skončení stávající, ale to stejně asi nikdo nedělal.

Ano, už to bylo mimo realitu. Na podzim přijdou od agentů nabídkové listy, komu končí smlouvy. Některé hráče máte vytipované předem, sledujete je delší čas. Jedná se už od podzimu, pak se to tutlá do 30. dubna, kdy smlouvy končí. Když se to letos 1. května odšpuntovalo, v zásadních jménech pro mě nebylo žádné překvapení.

Proto jste hlasovali pro?

Ano. Stejně se to dostává ven, spekuluje se o tom. Vynesou to samotní hráči, řeknou to v kabině, novinářům. Nebo to vynese management, protože jsou naštvaní, že jim nepodepsal. Ven to dají někdy i agenti. Nevidím problém v tom, že teď se to bude vědět oficiálně.

Skousnou to fanoušci?

Uvidíme, co to přinese. Samozřejmě hráč, který odchází, může dvakrát zahrát špatně a lidi mu budou nadávat. Na druhou stranu to bude tlak na hráče, aby hrál do konce smlouvy naplno; věřím, že tak to bude.

Z extraligy se bude padat. Promítlo se to do výše smluv hráčů?

Když svaz vyhlásil sestupovou sezonu, cena vzrostla v řádech desítek tisíc korun. Měsíční výplaty. Ale někteří z těch hráčů stále nejsou podepsaní. U nás budou náklady na tým o trošku vyšší než v loňské sezoně, ale to proto, že jsme šetřili, jeli jsme kvůli covidu a stadionům bez diváků nízkonákladově. Hráli jsme bez prvního, rozdílového centra. Chtěli jsme to rozjet s Kristianem Reichelem a pak ho dokoupit, ale nakonec jsme k tomu nesáhli. Z letošních příchodů je jasné, že chceme kvalitu roztáhnout do víc hráčů. Loni jsme měli na třetí čtvrté lajně strašně malou produktivitu, dohromady snad dali 17 gólů, to je tristní.

Už jste zveřejnili jména posil, nakolik je kádr hotový?

Ještě se doplní. Straka z Plzně se zapojil do přípravy, Kudrna ji má individuální, další bývalý sparťan Sukeľ je se slovenskou reprezentací. Byl s ní i Godla, s lotyšskou je Balinskis. Kdo udělá mistrovství světa, zapojí se až na ledě, potřebuje volno.

Pojďme po postech. Gólmani?

Máme Godlu se Zajíčkem, jednáme, co třetí gólman. Jestli to budeme řešit teď, nebo později.

Denis Godla Šimon Zajíček

Obrana?

Zůstávají Irving, Balinskis, neuplatnili jsme opci na Cibulskise (šel do Rigy v KHL), Ščotka posílil finskou Jyväskylu. Jejich posty v prvních čtyřech obráncích chceme nahradit. Možná brzy zveřejníme českého beka. Ve hře je i cizinec, tam jsou proměnné. Podepsaní jsou Demel, Zeman a ještě další Čech, chybí dotáhnout legislativu. A že jsme na někoho neuplatnili opci nebo dosud nepodepsal smlouvu, neznamená, že se tu nemůže objevit. Což je případ Šticha a Říhy. Má to vývoj. Někdy fanoušci čekají, že 1. května je mužstvo postavené, ale ono se vyvíjí. Máme v přípravě mladé beky, Baláž s Hávou udělali loni v prvoligových Litoměřicích výkonnostní skok. Oni a útočník Stehlík by měli bojovat o reprezentační dvacítku.

A útok?

Přišli Straka z Plzně a ze Sparty Sukeľ s Kudrnou. Prioritou bylo prodloužit Hübla, teď jsme podepsali i Lukeše. Svými výkony si řekl o novou smlouvu. Prostě si ji uhrál. A dokud bude lepší než mladší hráči, proč by tady nenastupoval?

Zmínil jste tři posily do útoku, co od nich očekáváte?

Že nám zvednou kvalitu nejen útoku, ale celého mužstva. Bereme je jako oboucestné hráče, útok i obrana. Loni to táhly dvě lajny, tohle potřebujeme zlepšit. Ať už ofenzivní, nebo defenzivní část.

Co váš top střelec posledních dvou sezon Jarůšek?

Věřím, že najdeme společnou řeč. Jednání je trošku podobné jako loni, kdy jsme se měsíc dohadovali, přípravu začínal později. Nemyslím, že bychom se zásadně rozcházeli nebo byli daleko od sebe.

Litvínovský útočník Richard Jarůšek

Nejde tedy do Dinama Riga, jak se někde spekulovalo?

Ono se spekuluje asi o sedmi týmech. Jednáme už dva měsíce, do finální fáze jsme ještě nedošli. Samozřejmě může přijít nabídka zvenku, od konkurence, někdo nás přeplatí. Dokud to není podepsané, není nic jisté. Kontrakt třeba nemá Helt, ale to neznamená, že se tady ještě nemůže objevit. Do útoku jsme podepsali Guta. Má obrovský potenciál. Je mladý, kluk z regionu a jeden z top hráčů budoucí dvacítky. Nebrali jsme ho, abychom ho posílali do juniorů. Musí ale jít postupnými kroky, nemůžeme čekat hned zázraky.

Jaký post ještě potřebujete?

Hledáme jednoho centra. V přípravě máme mladé, co se objevili už loni, Stehlíka, Svobodu. Musí o to zabojovat. Do tréninku jsme vzali několik juniorů, gólmana Kučeru, Vopata, Kyselu, Slavíka, na šampionátu osmnáctek byl Skuhrovec. Jednáme s Polákem Zygmuntem o nové smlouvě a věřím, že se dohodneme. Pendluje teď mezi Litvínovem a polským nároďákem.

Doplnili jste i váš realizační tým o dvě jména. Proč?

Na pozici druhého asistenta byl jmenovaný Martin Tvrzník, ale je to jen zoficielnění toho, co probíhalo už loni. Jako hlavní trenér juniorky byl už v minulé, covidové sezoně celou dobu s áčkem. Každý trénink, porady. Je to snaha prohloubit spolupráci s mládeží. A Roman Lauko přichází jako kustod, protože chceme zvednout servis a komfort hráčů. V Chomutově si za svou éru prošel všemi pozicemi v kabině.