Stříteský zpět v Litvínově: Titul jsem klukům přál. Zůstat, třeba by nebyl

„Určitě jsem si říkal, ty jo, mohl jsem mít titul. Ale život tomu tak chtěl, že jsem zrovna odešel. Klukům jsem zlato přál, šlo o jejich historicky první titul. A já si nepřipouštěl, jestli mě to mrzí.“

On tehdy, v pozlacené litvínovské sezoně 2014/15, válel v Mladé Boleslavi. Než teď znovu otevřel kabinu chemiků, posadil se ještě do jihlavské, liberecké, karlovarské a naposledy do plzeňské. Svoji extraligovou bilanci vylepšil na 594 startů, 62 gólů a 113 asistencí.

„Po letošní sezoně jsme v Plzni šli na pohovory a já už předtím měl signály, že bych neměl pokračovat,“ líčil Stříteský pro Verva TV. „S manažerem jsme rozjeli jednání s kluby, bylo toho víc, rokování s Litvínovem bylo nejpříjemnější. Sdělili nám, co chtějí. Se svojí ideou se trefili do toho, co chtěli my.“

A tak svůj podpis dal na roční smlouvu s opcí. „Je hezké, když jsem přišel na zimák a lidi mě tady poznávají. Šatna se moc nezměnila. A ještě jsem hrával s Lukešem, Hüblem a Gerhátem. Vracím se do starých časů!“ pochvaluje si ofenzivní zadák, který by měl zasahovat do přesilovek. „Je konstruktivní a má výbornou střelu,“ popsal ho trenér Vladimír Országh.

Zatímco kabina je i po sedmi letech víceméně stejná, letní příprava už ne. „Změna proti tomu, co jsem v Litvínově zažil. Bylo tady zakořeněné běhání, jezdění na kole, protože okolní podmínky tomu nahrávají. Trenéři přinesli moderní přípravu, posilovna, síla, dynamika. Vyhovuje mi to. Navíc se má jít ještě teď na led, což je fajn, protože být bez něj dva tři měsíce je strašně znát. Vždyť i lyžaři jezdí v létě na ledovce, jen aby byli v kontaktu se sněhem.“

Za Vervu ve 231 zápasech nastřílel 19 gólů. „Chci navázat na minulou sezonu v Plzni a ještě ji bodově zvednout. A taky pomoct Litvínovu, aby se zase pohyboval v play off vodách. Zaslouží si to. Já tady dřív zažil spíš ty hezčí časy, byť jsem tedy před titulovou sezonou odešel.“

Obrana Litvínova prošla rekonstrukcí. Fuč jsou Ščotka, Cibulskis, Štich a Kudla, Verva rekrutovala i Koláře, Hrbase a Zemana, zůstali Balinskis, Irving či Demel.