Přesilovky, domácí úkol legendárních spolužáků z Litvínova

Legendární zlatí spolužáci spolu řeší domácí úkol. Jiří Šlégr, trenér hokejistů Vervy, požádal o pomoc další olympijské šampiony Martina Ručinského a Roberta Reichela. Společně se snaží vyluštit záhadu litvínovských přesilovek.

„Na ledě s námi nejsou, ale oba dva za námi zašli do kabiny. Bavili jsme se o tom, co s tím můžeme udělat. Přesilovky trénujeme dennodenně a není nám jedno, že nám nejdou,“ podotkl Šlégr.

Je to paradox. Litvínov má sice nejlepší oslabení v celé extralize, ubrání 90,16 procenta přesilovek soupeře, zato v těch svých je druhý nejslabší. Ze 44 početních výhod vytěžil pouze čtyři góly, to je využití jalových 9,09 procenta. Hůř je na tom už jen Olomouc.

„Litvínov má svoje trenéry a do jejich práce se nechci motat. Jde jen o ty přesilovky, říct svůj názor, co změnit, jak by mohly vypadat,“ vykresluje Ručinský spolupráci. „Zápasy Litvínova sleduji, takže jsem na přesilovky svůj názor měl.“

Co si Šlégr od dalších velikánů českého hokeje vyslechl? „Řekli, že jsme to hráli hodně bez pohybu, že bychom přesilovky měli víc rozhýbat, o což se snažíme. V Kladně i v Brně se to zlepšilo, proti Kometě jsme dokonce dali gól, bohužel naposledy s Plzní to zase nebylo ono,“ povzdechl si Šlégr. „Už mi připadá, že to je pro nás za trest.“

Trio velikánů sbíralo zkušenosti v reprezentaci i v NHL, jejich postřehy mají váhu. „Klukům jsem říkal, že jejich přesilovky jsou statické. Musí zlepšit pohyb. Zjednodušit to. A střílet, střílet, střílet, hodně od modré čáry, mít někoho před bránou a dorážet,“ nabízí ikona litvínovských mistrů z roku 2015 Ručinský návod ke zlepšení.

„Když přesilovky nejdou, nesmí se nic vymýšlet, ale puky házet na bránu, nedávat riskantní přihrávky přes hokejky, ale hrát všechno na tutovku. Jako při hře 5 na 5. Až když se v nich tým zvedne, může se sehrávat podle nějakých šablon.“

Do složení jednotlivých přesilovkových formací Ručinský nezasahuje: „Vůbec, do toho se právě trenérům nechci plést, mají svoje informace z tréninku. Abych každý den seděl v Litvínově a pracoval, to ne, od toho mají své kouče. Ale pokud budou mít dál zájem pomáhat s přesilovkami, rád to udělám.“

Podle Ručinského mužstvu uškodila série pěti porážek na startu extraligy. „Být ten vstup lepší, daleko víc by si věřili. Mají plno výborných a šikovných hráčů, zrovna tak dva skvělé brankáře. Potenciál vidím v Litvínově velký, akorát se musí všechno skloubit dohromady.“