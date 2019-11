Pardubičtí hokejisté před duelem s Litvínovem trénovali kompletní

„První trénink jsme neabsolvovali v běžném režimu, ale zapojili jsme hráče, aby se trochu sklouzli. Uvidíme, jak dopadnou po zátěži a doma. Počkáme, v jakém stavu se v pátek ráno sejdeme, co řekne doktor a podle toho se k zápasu s Litvínovem postavíme,“ řekl.

Teoreticky se tak může stát, že někteří hráči ještě odpadnou, ale podle výsledků z vyšetření, které má Dynamo k dispozici, by už situace neměla být tak drastická.

„Oddychl jsem si. Ještě před tou epidemií nás čekaly tři důležité zápasy, které jsme nechtěli obětovat, kdyby se objevil dlouhodobější nález. To by nebylo vůbec dobré, vzhledem k tomu, že jsme se nedokázali domluvit na zrušení prvního utkání s Karlovými Vary (0:8), tak tím pádem by to asi nešlo ani v dalších,“ uvažoval Bělohlav.

Pardubice - Litvínov Sledujte dnes od 18.00 hodin online.

Řeklo však vyšetření jednotlivých hráčů, kvůli čemu k této situaci vlastně došlo? „Ne. Nikdo netuší, výsledky říkají, že nejde o nic dlouhodobého, ale proč se to stalo, to nevím,“ krčil rameny Bělohlav.

Nemá ani moc času nad tím přemýšlet, ať už to totiž bylo dnes ráno jakkoliv, večer je tu zmíněný duel s jedenáctou litvínovskou „Chezou“.

„V trenérském štábu jsme se k tomu postavili tak, že jedeme v rytmu jako normálně. Uvidíme, jak to dopadne, ale abychom byli schopni navodit zápasovou atmosféru, tak jsme zkusili to, na co jsme zvyklí. Budu rád, když v tom budeme pokračovat i v pátek ráno,“ přál si šéf pardubické střídačky po čtvrtečním tréninku.

Na něm logicky nebyla k vidění žádná divočina.

„Neměl vysoké tempo, abychom nikoho neutavili, protože jsme se kromě Máry Hovorky a Patrika Poulíčka všichni sešli poprvé. Na svém tréninku se připravovali také junioři, kteří jsou případně připraveni naskočit opět za nás,“ říkal Bělohlav.