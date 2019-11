Epidemie je pryč. Pardubický manažer popisuje, co se v klubu dělo

Špatné myšlenky ještě umocnil kádr složený z juniorů pro zápas v Karlových Varech. Za výkon sice zaslouží uznání, i tak zde však vyhořel jako stará stodola - prohrál 0:8.

Nakonec to však vypadá, že (naštěstí pro Pardubice) šlo o krátkodobý problém. Do pátečního utkání s Litvínovem (3:4) naskočilo Dynamo takřka v kompletní sestavě pouze bez zraněných útočníků Marka Hovorky a Patrika Poulíčka a podle všeho se může v klidu chystat i na utkání nedělní, z pohledu atraktivity možná ze všech nejdůležitější. Od 18 hodin se totiž v sousedním Hradci Králové hraje druhé derby letošní sezony.

„Byl to ale pořádný šok, přijít v úterý ráno do práce a zjistit, že dvacet kluků je mimo. Museli jsme to okamžitě začít řešit, na celou situaci jsme měli asi dvě tři hodiny,“ popisuje sportovní manažer Dynama Jaromír Kverka první momenty po vypuknutí „katastrofy“ v pardubické kabině.

V první řadě se volalo do Karlových Varů, jestli by zápas nešel odložit. Nešel. Hrát neměl kdo, muselo se sáhnout do juniorů, ti však měli ve stejný den také svůj zápas... „Ještě šlo stáhnout kluky, kteří nám hrají v první lize, ale nechtěli jsme zase ohrozit jejich týmy, kdyby se epidemie rozšířila i na ně,“ vysvětluje Kverka.

Klub totiž stále netuší, z čeho problémy vznikly. „Nejsme schopni se k tomu dopátrat. Zásadní věc, které jsme se báli jako první, aby to nebyla salmonelóza, nebo něco fakt velkého, co by hráče vyřadilo na delší dobu,“ líčí Kverka.

U každého měla epidemie jiný průběh. Někteří to ani moc nepocítili, například obránce Jan Kolář řekl, že se cítil „jen“ zesláblý. Přesto však všichni hráči okamžitě zamířili na krevní odběry, které ukázaly, že jejich problémy skutečně nebudou dlouhodobého rázu.

„Byly to velmi náročné dny, jsem rád, že už to vypadá dobře. Kdo mohl, tak byl ve čtvrtek na tréninku a vypadal v pohodě. Ten drobný výpadek bude asi chvíli znát, ještě se s nějakými věcmi čeká na doktora, ale snad to bude dobré,“ uvažuje Kverka.

Má štěstí, mohlo se totiž klidně stát, že junioři by museli nastoupit do zmíněného utkání s Litvínovem i derby v Hradci. „Museli bychom se k tomu postavit čelem. Když nešel odložit duel v Karlových Varech, tak by to nejspíš nebylo možné ani v těch dalších,“ je jasné Kverkovi.

Za současného stavu však může Dynamo hrát téměř kompletní a navíc má dost prostoru na úplné doléčení. V příštím týdnu totiž startuje reprezentační pauza, která v případě Pardubic potrvá až do 15. listopadu, kdy od 18 hodin hrají doma s Olomoucí.