Hrabeme se z nevýkonů, říká litvínovský útočník Petružálek

„Pro nás je dobrý každý bod. I pro sebevědomí,“ řekl pro ČTK útočník Jakub Petružálek, jehož Verva je jedenáctá, ovšem jen dva body od poslední příčky.



Nejdřív Litvínov ukořistil první venkovní výhru sezony, když v pátek dobyl Jágrovo Kladno 4:3 v prodloužení, v neděli naopak padl 3:4 po samostatných nájezdech na ledě vedoucí brněnské Komety.

A její trenér Petr Fiala pak chemiky chválil: „Naše vedení o dva góly po 1. třetině neodpovídalo obrazu hry, Litvínov měl čtyři šance a břevno, celý zápas dobře bruslil.“

Litvínov v Brně ztrácel 0:2 a 2:3, vždy srovnal. Skórovali Lukeš v přesilovce, Kašpar v oslabení a Válek. Asistent Radim Skuhrovec svou Vervu chválil: „Klobouk dolů před našimi hráči, jak bojovali. Odcházíme se vztyčenou hlavou.“ A to i předtím v Kladně.

Výhře předcházel turbulentní týden. Představenstvo podrželo Šlégra a doporučilo změny v kádru; ze sestavy byl vyřazen Kubát a přišel jiný bek Pavelka ze Sparty.

„Soustředíme se na každý nadcházející zápas a ne na nic dlouhodobého. Snažíme se na to připravit a maximálně dřít,“ vylíčil Petružálek, jak tým reagoval na dění po neúspěšné sérii. „Každý zápas je pro nás klíčový. My se musíme vyhrabat z těch výkonů, nebo spíš nevýkonů, které jsme předváděli. Nesmíme opakovat místa bez koncentrace, protože dneska všichni naplno bruslí. Snažíme se na tom pracovat, klademe na to víc důrazu při trénincích.“

Pozná to i dnes Plzeň? V Litvínově začne střetnutí 15. kola v 17.30.