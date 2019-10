Plzeňský Kracík po výhře v Litvínově: Byli jsme šťastnější

Udělal to mazácky. Při návratu z trestné lavice si vyčíhal nepříliš povedený pas domácího veterána Viktora Hübla a osmdesát vteřin před koncem řádné hrací doby upaloval na branku. Prostor pro přihrávku nedostal, a tak to vzal trochu netradičně na sebe. Naznačení střely, klička, rozvlněná síť. A důležité tři body pro Západočechy.



Napomohl mu i fakt, že na severu Čech kdysi působil. Ačkoliv od jeho odchodu uběhlo už osm let, litvínovští matadoři stále zůstávají.

Na trestnou lavici jste nešel v úplně vhodnou dobu. Vyrovnaný stav, pár chvil do konce...

Běhel vyloučení jsem se modlil, aby tam něco nepadlo. Frodl to ale naštěstí vychytal. Pak jsem naskočil a viděl jsem, že Viktor Hübl bude chtít puk prohazovat, tak jsem tam vjel a vyšlo to.

36 let je Jaroslavu Kracíkovi. Za Plzeň odehrál už téměř pět set extraligových duelů. 9 minut, tak málo stihl odehrát kvůli zranění za úvodních dvanáct kol tohoto ročníku.

Pomohla vám i znalost soupeře?

Jo, vždyť jsem tady hrál a Hübl s Lukešem jsou tu pořád. Počítal jsem s tím, a přestože to nemuselo vyjít, tak to dopadlo dobře.

Vypadalo to, jako byste podobné zakončení trénoval každý den. Naprosto s přehledem.

Do poslední chvíle jsem chtěl nahrát, ale bek zůstal s Gulym (Milanem Gulašem), takže jsem zkusil kličku a gólman si lehl.

Domácí měl vyložených příležitostí možná víc, i o to je zřejmě vítězství cennější, nemyslíte?

Pro diváky to byl asi hezký hokej, hrálo se nahoru dolů a šance byly na obou stranách. My jsme byli ti šťastnější, o gól lepší.

Jak se vám po zranění hraje?

Těžký start. První zápas v sobotu, v neděli pak další... A ještě teď, takže tři utkání ve čtyřech dnech. Zatím je to ale dobré, tak uvidíme, jak bude moje tělo vypadat dál.

Už jste se těšil, až se do extraligového kolotoče vrátíte?

Já dva měsíce jen trénoval, takže je to určitě zábavnější.

Co říkáte na výkony Milana Gulaše? Čtrnáct zápasů, třicet bodů, vedoucí příčka produktivity.

Jeho statistiky samozřejmě sleduju a přeju mu to. Je ve všem famózní! Má střelu, nahrávku, no prostě všechno. A na tréninku je jeho kvalita vidět ještě víc.