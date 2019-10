Jsme volové! soptil litvínovský bek Štich po koncovce hrůzy

„Jsme volové!“ čertil se litvínovský obránce David Štich. „Dobře rozehraný zápas. Za stavu 1:1 jsme si šli aspoň pro bod, ale minutu před koncem to takhle poděláme!“

Litvínov ztrácel po Kaňákově trefě, zkraje 3. třetiny po pasu zpoza branky srovnal Helt. Vyloučení plzeňského Kracíka tři a půl minuty před sirénou bylo klíčovým momentem, ale jinak, než si domácí představovali. V bídné přesilovce jim uletěl Straka, to ještě gólman Honzík zachránil. Ale když Kracík naskočil z trestné lavice, sebral puk a při přečíslení mu v čase 58:40 udělal kličku, na to už litvínovský brankář nestačil. Při power play pohromu domácích zpečetil Eberle.

„Modlil jsem se, aby při mém vyloučení něco nepadlo,“ líčil centr Jaroslav Kracík, který se mohl stát psancem, ale nakonec byl za hrdinu: „Vyskočil jsem z trestné, viděl jsem, že Hübl bude puk prohazovat na druhou stranu, vjel jsem tam a zkusil to. V Litvínově jsem hrál, Hübl s Lukešem jsou tu pořád, takže jsem s tím počítal, i když to vyjít nemuselo.“

S přesilovkami Litvínovu začaly pomáhat legendy Robert Reichel a Martin Ručinský, ale včera to v nich opět skřípalo. „Už mi připadá, že jsou pro nás za trest,“ štve trenéra Vervy Jiřího Šlégra. „Přitom předtím jsme se v nich zvedali.“

A to platilo i o výsledcích a výkonech. Litvínov bodoval v Kladně i v Brně, včera před 4 896 diváky vyšel zase naprázdno. „Namažeme na gól, nevšimneme si, že hráč skáče z trestné lavice a pak jede sám na bránu. Tyhle chyby jsou nepřípustné,“ hromoval Šlégr. „Hráči si musí mezi sebou říct, co jsou pro to ochotní udělat. Není možné takhle odevzdat zápas v poslední minutě.“

Jedenáctý Litvínov je jen bod od posledních Pardubic, které skolila epidemie střevní chřipky. Právě na jejich ledě se představí v pátek.