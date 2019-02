Máme dvě tváře. A je to pro mě záhada, nechápe litvínovský kouč

Vrtá mu to hlavou. Proč je jeho hokejový Litvínov jednou za buldoky, ale podruhé se po ledě plouží jako bez duše? Odpovědi se zatím trenér Milan Razým nedopátral. A čas se krátí, Verva už vypadla z elitní desítky extraligy.

„Je pro mě zvláštní, že máme dvě tváře. Trénujeme pořád stejně, na začátku sezony, na Vánoce, teď, neustále pracujeme na odstraňování chyb. Jsem přesvědčený, že to je o psychice hráčů, o jejich přístupu. Bohužel výsledky nejsou, jaké bychom si představovali.“

Úterním domácím propadákem s Třincem 0:5 hráči Vervy naštvali fandy. I svého kouče, který se prý poprvé v životě za výkon styděl.

„Třinec předvedl, jaký tým je, ale nestál proti němu žádný soupeř. Na každého protivníka jsme připravení, i na Třinec jsme byli. Věděli jsme, jak bude hrát, chtěli jsme odpovídat přesně stejnou hrou. Jednoduše puky dostávat ze třetiny a dávat je za obranu. Ale přijdeme do zápasu a jedeme klasické litvínovské zadovky, otáčení hry zpátky proti naší bráně, nedůraz. Těžké. Snažíme se celou sezonu, ale úspěchy jsou střídavé. Nevíme, čím to je,“ marně hledá trenér příčinu.

Útočník Juraj Mikúš pojmenoval problém zápasu s Třincem: „Dnešní hokej je o tom bruslit a dávat si puk do plné rychlosti, jenže my ani jedno nedělali. Ani jsme je nestíhali dohrávat, my se vlastně jen dívali.“

Los posledních šesti kol není pro Litvínov zrovna přívětivý, v pěti z nich narazí na soupeře z první extraligové šestky. Dnes hraje na ledě třetího Hradce Králové, pak ho čekají i šestá a mistrovská Kometa, lídr Liberec, druhá Plzeň a páté Vítkovice. Mezitím konkurenční Sparta.

Boj o desítku Pořadí

7. Boleslav 71, 8. Sparta 68, 9. Olomouc 68, 10. Zlín 65, 11. Litvínov 65 Los

Mladá Boleslav: Plzeň (doma), Chomutov (d), Olomouc (venku), Zlín (d), Hradec (v), Třinec (d) Sparta: Zlín (v), Třinec (d), Karlovy Vary (d), Litvínov (d), Kometa Brno (v), Liberec (d) Olomouc: Liberec (d), Plzeň (v), Karlovy Vary (d), Mladá Boleslav (d), Pardubice (d), Zlín (d), Chomutov (v) Zlín: Sparta (d), Pardubice (v), Chomutov (d), Mladá Boleslav (v), Olomouc (v), Kometa (d) Litvínov: Hradec (v), Kometa Brno (d), Liberec (d), Sparta (v), Plzeň (d), Vítkovice (v)

„Máme ty nejlepší týmy, ale rozdíly nejsou až takové. Vždy Chomutov dokázal vyhrát v Plzni, Zlín v Hradci Králové,“ poukázal Razým na vyrovnanost soutěže. „Je to jen o nás, jak se k tomu dokážeme postavit. Pro mě je záhadou, že jeden den jo, za dva dny ne.“

I když Litvínovu patří 11. pozice, prakticky patří do desítky. Zlín je totiž vpředu jen o skóre, ale Verva s ním má lepší vzájemnou bilanci, která při bodové shodě rozhodne.

„Nemůžeme se dívat, jak hrají ostatní, koukáme sami na sebe. Dokázali jsme urvat dva body ve Zlíně, dva body v Olomouci, ale ztrácíme doma. Trápí nás to od začátku soutěže, těch ztrát je až příliš. V tom vidím hlavní příčinu toho, kde jsme. Udělat doma o devět bodů víc, což bylo reálné, byli bychom na tom úplně jinak,“ tvrdí Razým.

Jenže ty body chybí, a tak Litvínovu zvoní hrana. „Musíme se zmobilizovat. Říct si, že zbývá pár zápasů, a jakmile nám ještě dva tři utečou, bude po sezoně,“ tuší litvínovský kapitán Michal Trávníček. „Jsme v tabulce naštosovaní kolem desítky, jeden mančaft tam neproklouzne. Musíme hrát víc bojovně; vidíme, že bez toho to nejde s nikým. Víme, že když se do toho opřeme, dokážeme zápasy otáčet.“

Jenže komplikací je velká marodka. Minule s Třincem nedohrál útočník Lukeš a scházeli obránci Piché, Hunkes, Baránek, Romančík a forvardi Gerhát, Myšák a Tůma.