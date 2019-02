Litvínov oslaví 60 extraligových let v historických dresech

Hokej

Zvětšit fotografii Fanoušci Litvínova v ochozech chomutovského stadionu. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 8:40

Zápas s Libercem, který startuje v pátek v 17.30, bude pro hokejový Litvínov v mnoha ohledech výjimečný. Dorazí extraligový lídr, bude to první duel pod krizovým koučem Jiřím Šlégrem, a navíc bude Verva bojovat o jednu z posledních šancí na postup do předkola play off v historických dresech, v nichž Litvínov před šedesáti lety do extraligy vstupoval .