Poprvé v životě se stydím, hlesl litvínovský kouč po fiasku s Třincem

dnes 11:20

Totální blackout hokejové Vervy. Na domácím ledě v úterý v čase 9:21 inkasovala už třetí gól a nakonec s Třincem selhala 0:5. „Já se snad prvně v životě za to, co jsme předvedli, stydím,“ hlesl trenér poražených Milan Razým. „Nezbývá než se omluvit našim fanouškům. To se nedá ani nazvat výkonem, nepochopitelné. Bylo to utkání jednoho týmu, my snad do něj ani nenastoupili.“