Derby arcirivalů pro Chomutov. Je úspěšnější než Litvínov

A jestliže se zkraje extraligy zdálo, že mezi sousedy je propast hlubší než Macocha, v základní části zní konečný derby-účet 7:5 na body pro předposlední Piráty.

Ve středu uťali sérii šesti porážek. Do vedení je dostal svéráz Duda, který využil hned první přesilovku střelou z téměř nulového úhlu nad Janusovo rameno. Před půlkou zápasu skóroval Stránský rovněž v početní výhodě, z voleje překonal brankáře Vervy mezi nohama. Když pak Svoboda puk nechtěně jen tečoval místo plánovaného zpracování, zmatený Janus inkasoval potřetí. Ve 3. třetině šťastně nohou snížil Hanzl, jenže brzy kontroval Raška.

Derby hltalo 5125 diváků, chybělo jen 125 prodaných lístků do vyprodané kapacity. Vervě se vrátili uzdravení útočník Lukeš a obránce Piché, v defenzivě chyběl Baránek. Domácí marodku opustili forvardi Vantuch, Stránský a Klhůfek, zranění jsou stále Štich s Flemmingem. Za Piráty tak v obraně debutoval další z teenagerů Denis Zeman. „Neskutečné, splnil se mi sen. Měl jsem na stadionu rodinu, ale nervózní jsem nebyl,“ řekl.

Do konce týdne extraliga ukrojí z posledních devíti kol základní části další dvě. V pátek jsou bitvy severu proti západu: Litvínov hostí Karlovy Vary a Chomutov zamíří do Plzně. V neděli Piráti doma zkusí potřetí zdolat pražskou Spartu, Verva vycestuje do Olomouce.