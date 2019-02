Jsme horší a horší. Moc vymýšlíme, štve litvínovského Válka

Jestli je v jednoduchosti síla, tak v litvínovské komplikovanosti je slabina. „Snažíme se, ale je to těžké, když to nelepí. Vidím to u sebe. Když mám puk mezi kruhy, jako první mě napadne přihrát, ne vystřelit. A tak je to u všech, kdo si nevěří. Už se v tom zlepšuji. Když se budeme držet myšlenky, že máme všechno cpát do brány, musí to přijít.“

Ještě gól a Litvínov dosáhne na jubilejní stovku, ale na fanfáry to není, vždyť tenhle milník nezdolali už jen odpadlíci Chomutov a Pardubice. „Start sezony jsme měli výborný, postupně to začalo upadat,“ štve Válka. I prohraná válka u Pirátů: „Mají dobrý tým. Po trápení se zvedají, oni jednoduchý hokej hrají, puk hned vyndají z obranného pásma. Aspoň jsme derby dohráli naplno,“ hledá Válek pozitiva.

Desátá Verva dnes v 17.30 hostí dvanácté Karlovy Vary. „Pro nás je už každý zápas klíčový, musíme bodovat proti všem. Ale taky hrát jinak než v Chomutově, jestli chceme na předkolo pomýšlet.“