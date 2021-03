Kometu zlomil třetí zápas, řekl třinecký Varaďa. Odklad semifinále nechtěl

Jenom slova chvály měl pro svůj tým Václav Varaďa, trenér Třince, po nejhladším možném postupu do semifinále. Na zápasy vyhráli Oceláři sérii s Kometou Brno 4:0 a na góly 20:4.



„V duchu jsme si přáli sérii takhle zvládnout. Je to vzpruha do další práce i pro hráče. Byla na nás vidět chuť, že to chceme dnes (ve čtvrtek) v Brně ukončit. Hráči pro to udělali maximum, byli obětaví, blokovali střely a neustále pracovali. Byli na utkání správně nastaveni. Vážíme si toho a těšíme se na semifinále, ať bude proti komukoliv,“ řekl Varaďa ještě před tím, než Sparta v posledním hraném čtvrtfinále vyřadila Olomouc, a tím rozhodla, že sama půjde na Liberec a Třinec se utká s Mladou Boleslaví.

Za klíčový okamžik celého čtvrtfinále, které bylo pro Třinec úspěšnou odvetou za finále extraligy z roku 2018, označil Varaďa středeční třetí zápas.

„Po prvním utkání, které nám vyšlo, jsme v druhém utkání brzo dostali gól. Tam jsem cítil, že to (Brno) ještě nevzdá, že se ještě porvou. Ale ukázali jsme nadšení, tohle utkání jsme zvrátili, a třetí zápas to zlomil. Dnes už to domácí měli v hlavách, jejich výkon třetí prohra ovlivnila, a my jsme si zaslouženě vzali čtvrtý bod v sérii,“ uvedl spokojený Varaďa.

Jako velká výhoda se pro vítěze ukázal nejen odpočinek před začátkem čtvrtfinále, který si zasloužili umístěním v elitní čtyřce po základní části, ale i rozdělení produktivity na všechny čtyři útoky. Zatímco Brno táhla jenom elitní Holíkova letka, za Třinec skórovalo hned jedenáct hokejistů.

„Hráli jsme dobře v útočném pásmu, vytvářeli jsme si spoustu šancí, velmi dobře jsme se pohybovali. Ondřej (Kacetl) v brance byl velmi dobrý v každém zápase. Pokud se Kometa dostala na kotouč v útočném pásmu nebo do šance, tak ji zlikvidoval. Hráči plnili přesně náš nastavený plán na Kometu, proti které jsme upravili oslabení, protože jsme vnímali sílu jejího prvního útoku. Hlavně Petera Muellera. Nějaké body si uhrál, ale my jsme je limitovali na nějaký počet, který nám nakonec umožnil čtyři výhry,“ shrnul úspěšnou taktiku třinecký kouč.

Kacetl do jeho týmu přišel po nevydařeném začátku sezony v Brně, do play off naskočil jako náhrada za nemocného Jakuba Štěpánka a své role se zhostil bravurně.

„Počínal si velmi jistě. Strašně nám pomohl v důležitých fázích zápasů, kde vychytal tutovky Komety. Play off je o tom, aby vám brankář pomohl, což se stalo, a my jsme pomohli jemu. Tak se vyhrává,“ pochvaloval si spolupráci útočník Patrik Hrehorčák.

Druhým hráčem, u jehož jména se v hodnocení speciálně zastavil, byl kapitán Petr Vrána. „Neskutečný bojovník. To, co předvádí na ledě i mimo led, z něho dělá osobnost, od které se rád učím. Super kapitán i super člověk,“ chrlil ze sebe superlativy Hrehorčák.

Vrána byl symbolicky přímým aktérem zřejmě zlomového okamžiku zápasu číslo čtyři. Na začátku druhé třetiny ho holí v obličeji nešťastně zasáhl domácí Petr Holík a způsobil mu tržnou ránu na dva stehy. Třinec za to dostal čtyřminutovou přesilovku, kterou Matěj Stránský využil a poslal tak Oceláře do vedení 2:1. Pak už vítězové Kometu do kontaktu nepustili.

Sérii proti Kometě označil Hrehorčák za těžší, než napovídají jednoznačné výsledky. „Všechny zápasy byly náročné fyzicky i psychicky. Kometa hrála velmi dobře, možná udělala pár chyb. Rozhodlo, že jsme dali gól skoro z každé akce,“ pronesl člen čtvrté třinecké formace.

Do semifinále proti Mladé Boleslavi vstoupí Třinec doma až příští sobotu. Přestože se krátce hovořilo o zkrácení pauzy mezi sériemi a zahájení semifinále v dřívějším termínu, původní rozpis bude ponechán v platnosti.

Oceláři to vítají. „Myslím si, že by nebylo fér pro nás a pro Spartu, kdyby se začínalo dřív. My budeme o dva dny méně odpočívat (než Mladá Boleslav). Možná se zdá, že je to málo, ale proti takovému soupeři, jakého budeme mít, je každý den navíc dobrý,“ konstatoval Hrehorčák.

Pokračování play off bez úprav ocenil i Varaďa. „Ať jsou ale podmínky jakékoliv, budou dané. Jestli dojde k posunům, tak já připravím svoje hráče na to, aby byli nachystaní na zápas číslo jedna, ať už bude kdykoliv,“ vyhlásil trenér Třince.