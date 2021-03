Byla na nás vidět chuť ukončit sérii, liboval si třinecký kouč Varaďa

Když Hrehorčák v 51. minutě prostřelil brněnského brankáře Vejmelku, třinecký trenér Varaďa zatnul pěst a zapumpoval pravou rukou. V tu chvíli jeho tým vedl 4:1 a nezadržitelně směřoval do semifinále... A je tam.



Podesáté za 25 sezon, co je klub v extralize.

„I přes branku, kterou jsme dostali jako první, byla na nás vidět chuť ukončit sérii,“ řekl Václav Varaďa. „Kluci odvedli maximum. Obětavě blokovali střely, neustále pracovali. Na dnešní utkání byli správně nastaveni. Vážíme si postupu a těšíme se na semifinále.“

20 gólů hokejoví Oceláři Třinec nastříleli Kometě Brno ve čtyřech čtvrtfinálových zápasech ligy.

Třinecký brankář Ondřej Kacetl ocenil, že úvodní gól Brňanů mužstvo nesrazil. „Bylo to podobné jako ve druhém utkání, kdy jsme doma také prohrávali. Ale makali jsme. A i když to dnes v první třetině nebylo úplně ono, kluci perfektně zapnuli a dvěma góly ve druhé třetině jsme odskočili. Bylo vidět, že náš tým má sílu,“ řekl Kacetl.



V závěru, kdy hosté hráli bez brankáře, zkusil vyhodit kotouč do odkryté branky. „Nestihl jsem si puk pořádně nachystat a neměl jsem už tolik síly, abych ho zvedl. Navíc na ledě už bylo hodně sněhu. Hlavně jsem se snažil přehodit modrou čáru, abychom domácí dostali z naší třetiny. Trefit branku nebyl úplně záměr,“ řekl gólman.

Pro něj je postup přes Brno specifický, jelikož tam začínal sezonu, ale neprosadil se a přes Přerov se dostal do Třince. „Jsem rád, že jsme vyhráli, ale bylo mi jedno, jestli to je přes Brno, nebo by to byl někdo jiný,“ uvedl.



Střelcem včerejšího utkání byl Hrehorčák, který sérii uzavřel dvěma góly. Při prvním předvedl pořádný důraz před brankou. „Byla to spíše šťastná branka, protože hosté zblokovali střelu Jacka (Rodewalda) a prosadil jsem se nadvakrát,“ popsal své trefy Patrik Hrehorčák. „Druhý gól, to byla střela zpoza hráče. Po něm jsme uklidnili hru a zbytek zápasu už zvládli.“