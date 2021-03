4:0 a ven! Mistrovské kouzlo Komety je pryč. Přetěžovala Muellera, věří Hadamczik

„Víme, že Třinec má silný a dobrý tým, ale čekal jsem, že Kometa uhraje alespoň dva zápasy. Hodně mě překvapilo, že to skončilo 4:0,“ říká trenér Alois Hadamczik, který v minulosti jednu sezonu u brněnského týmu působil.

Vůbec byl v šoku, jak rychlým tempem byla celá čtveřice týmů z dolní části tabulky „vylifrovaná“ ze čtvrtfinále. Všichni ve čtyřech duelech, tak jako moravský klub. „Kromě Komety mě hodně zklamal i Hradec, tomu jsem věřil, že to udělá. Patrně tam nefungovaly vztahy a hráči nepředvedli to, co v nich je. Všechny týmy z horní čtyřky byly prostě dobré a dominantní,“ soudí.

Co vlastně Zábranského družině chybělo na rozdíl od předchozích mistrovských týmů z let





Kometa tentokrát do Třince nezatnula drápy podobně jako do Vítkovic v předkole. Tam se zdála být po dvou zápasech na lopatkách a nakonec díky zázračnému probuzení „umlátila“ tři duely v řadě na pár gólů proti skvěle chytajícímu Dolejšovi.

Celou sezonu navíc působila velmi nevyrovnaně. „Teď doplatila na to, že hraje skoro celou sezonu na jedinou lajnu, navíc měla brankáře Vejmelku i Klimeše bez formy a dělala příliš mnoho změn,“ tvrdí Hadamczik.



Pět vítězství v řadě z konce základní části však začínalo budit respekt, zdálo se, že stará Kometa je zpátky a s ní i postrach vyřazovacích bojů. Zpackaná sezona plná rozháraných výkonů a nevyrovnaných výsledků se zdála být na poslední chvíli zachráněná. Ostatně v titulových ročnících se také postupně zvedala až kolem března.

Její kouzlo se ovšem vytratilo, Třinec ukázal soupeři vyspělý, rychlý a moderní hokej. Na takový válec současný brněnský tým zkrátka neměl, ačkoliv zkoušel různé styly i hráče.



„Celý rok se Kometa potýkala s formou. Chvilku se dařilo, ale nebyla tam stabilní výkonnost. Hlavní problém byl i v té časté výměně hráčů. Mužstvo se pořád skládalo a zase rozkládalo,“ ohlíží se bývalý reprezentační kouč.



Peter Mueller, největší ofenzivní opora, hrál navíc přes 28 minut za zápas, působil místy unaveně, Třinec jej navíc dokázal vymazat ze hry. „Ten vysoký icetime není na překážku, ale důležité je, jaké situace hraje. Takový hráč přece nemůžu chodit stabilně na led, hrát přesilovky a ještě oslabení. Když tu sílu ze sebe vydáte jinde, nemáte ji potom v rovnovážné situaci,“ míní Hadamczik.

„Je to výborný hokejista, ale já bych se snažil ušetřit jeho síly, aby dával góly ve hře pět na pět,“ dodal.



Kometa navíc podle Hadamczika bojovala i se složením optimální brankářské dvojice, která by v klíčových chvílích dokázala podržet a nabudit spoluhráče. Vejmelka během sezony přitom dokázal udržet i tři nuly za sebou a blížil se k rekordům extraligy, závěr sezony však neměl dobrý. Podle zkušeného kouče kolem sebe nemá podobnou auru jako gólman dřívějších mistrovských týmů Marek Čiliak.

„Ať na Čiliaka byly jakékoliv názory, v play off byl vždycky výtečný. Myslím, že spousta letošních špatných výkonů jde i na vrub gólmanům, protože prostě neměli formu. Ani Vejmelka, ani Klimeš nebyli v rozpoložení, jaké by si situace žádala,“ tvrdí.

Pak tu vidí ještě jeden důležitý chybějící element potřebný k úspěchu. „A to jsou diváci. Ti bývají pro Kometu skutečně tím šestým hráčem. Vždycky tým hnali a věřte, nebo ne, hrálo ohromnou roli, že v hale nebyli. O tom jsem přesvědčený,“ věří.



Současná sezona je pasé, nastane i nová éra bez Libora Zábranského jako hlavního kouče. Majitel Komety chce zároveň sestavit nové konkurenceschopné mužstvo s s ambicemi na další titul.

„Nedivím se Liborovi. Vlastní klub, koučoval tým, staví novou halu. Měl toho hodně, za ty roky ho to muselo hodně vyčerpat,“ přikyvuje Hadamczik.



„Ale jeho účinkování lze hodnotit jen kladně, získal dva tituly a všichni si musí uvědomit, že každá sezona je jiná. Jestli je přesvědčený, že je potřeba obměnit tým, musí se to dělat s rozvahou. Na trhu není tolik volných hráčů. Hokejista, který jde do Komety, by měl mít kredit,“ uzavřel Alois Hadamczik.