Kalendář play off platí. Liberec chce diváky v ochozech a připravit tým

Předpřipravený kalendář play off se po rychlém odehrání sérií naposledy narychlo měnil v sezoně 2005/06 po semifinále, kdy Slavia vyřadila České Budějovice 4:1 na zápasy a stejným poměrem vyhrála i Sparta nad Znojmem. Slavia si tehdy zajistila finále už 5. dubna, její úhlavní rival postoupil jen o den později. První klíčový střet o příštího mistra se rozehrál už za další tři dny.

Proč se tedy tentokrát po rychlém čtvrtfinále nehraje dřív, když po konci základní části řadě klubů z první čtyřky vadila dlouhá, až téměř dvoutýdenní pauza? Tentokrát budou hráči bez hokeje téměř týden.

Play off 2021 Servis iDNES.cz

Se změnou kalendáře nesouhlasili zejména Bílí Tygři, kteří uvádějí dva důvody.

Zaprvé nechtějí narušit plán týmové přípravy. Proti byl zejména liberecký kouč Patrik Augusta, který se domníval, že by tým nebyl dostatečně připravený, protože s kratší přestávkou nepočítal.



„Měli jsme hráče mimo trénink, kterým jsme dali volno. Takže reagovat rychle na situaci by byl velký problém a zásah do myšlení hráčů. Na ledě jsme se poprvé viděli teď v pátek, začali jsme s rehabilitací,“ říká generální manažer Bílých Tygrů Ctibor Jech.

„Po základní části není příjemné čekat, ale naučili jsme se to zaplnit malým pobytem na Frýdlantsku v přírodě i s ledem. Po čtvrtfinálových bojích je to o něčem jiném. Zápasy jdou rychle za sebou a je to daleko náročnější,“ dodal s tím, že se do budoucna jinému řešení nebrání. „Musíme být ale připravení a musíme vědět, jak by program vypadal. Teď by se šil horkou jehlou.“

A zároveň chce Liberec získat čas, aby se pokusil uspět se snahou dostat do části hlediště fanoušky. Proto oslovil s žádostí o připuštění diváků na stadion ministra zdravotnictví Jana Blatného a hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou.



„Pokusili jsme se nyní o něco, co by nám udělalo radost. Hlavně i části našim divákům. O přesné počty fanoušků v hledišti jsme si nepsali, jde nám o systémovou věc, která by nám nějaká čísla umožnila,“ míní Jech.



Pokud to epidemická situace dovolí, vznikne sada striktních opatření, které bude muset klub i hokejoví příznivci dodržovat. Jejich podoba je zatím nejasná.

„Jsou to starosti navíc, ale sezona je tak výjimečná a špatná pro diváky, že nemají možnost dostat se do hlediště a sledovat hokej s námi. Zatím jsme si počínali dobře, historicky však za sebou máme krásná play off s našimi diváky, stadion býval vyprodaný a za normálních okolností bychom to teď také viděli,“ pravil.

Naopak Sparta, Mladá Boleslav a Třinec nebyly proti zkrácení pauzy před semifinále. Třinecký kouč Václav Varaďa však nakonec obrátil a přestávku přivítal.

„Ať jsou ale podmínky jakékoliv, budou dané. Jestli dojde k posunům, tak já připravím svoje hráče na to, aby byli nachystaní na zápas číslo jedna, ať už bude kdykoliv,“ nechal se slyšet Varaďa.

Úspora? Jen pět dnů

Současný program, který počítá se startem semifinále play off extraligy až příští sobotu, už je podle ředitele soutěže Josefa Řezníčka definitivní a nenastanou žádné přesuny.

„V minulosti jsme to řešili, když se objevilo volné okno tří až čtyř dnů, kdy bylo možné kalendář zkrátit. Teď jsme pouze chtěli vyjít vstříc klubům. V tom současném rozpisu bychom uspořili pět dní,“ vysvětluje Řezníček.



„Zkrácení přestávky či dlouhé čekání na další sérii má samozřejmě dva pohledy. Když jsou týmy fit, tak se jim zdá pauza dlouhá, pokud jsou hokejisté domlácení, zdá se jim to krátké. Proto rozpis v jakékoliv momentální situaci nebude pro nikoho spravedlivý,“ míní.



Požadavek Liberce na dodržení délky pauzy před semifinále podle Řezníčka nesouvisí s tím, že severočeský klub má alespoň čas získat povolení k připuštění diváků do haly. „Konzultovali jsme tu věc s ostatními účastníky semifinále a ti se k tomu moc nepřiklánějí z důvodu finanční náročnosti. Pokud totiž budou muset otestovat tisíc lidí PCR testy, jednoduchou matematikou zjistí, kolik je to bude stát,“ dodal šéf extraligy.

Komplikace pro reprezentaci?

Kratší pauza by znamenala, že by se někteří kandidáti na start na mistrovství světa objevili dříve na srazu národního týmu. To by uvítal kouč Filip Pešán, kterého mrzí, že nedošlo k dohodě mezi kluby a nehraje se dříve.

„Zásah to bude, ale je jasně daný plán a ani si nemyslím, že bylo sportovní diskutovat, zda není dobré zkrátit čekání, pokud ještě nebyly dohrané všechny čtvrtfinálové série. Je to ovšem pouze na dohodě klubů,“ říká.

Má však pochopení pro mužstva, která potřebovala vyléčit šrámy a připravit se na soupeře.