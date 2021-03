Kalous potvrdil jednání s Kometou, Zachrla má být sportovním ředitelem

Některé otazníky, jako například první hráčské změny, má Zábranský už vyřešeny. Další - především finanční - ho čekají. Na to, jaké bude uplatnění jejich zakoupených sezonních vstupenek, čekají permanentkáři, jejichž masa je největším partnerem Komety.

Vícekrát Zábranský avizoval, že příští sezona bude podle jeho názoru finančně ještě náročnější než tato. Sestavili jsme odhad MF DNES a iDNES.cz, co k ní povede.

Volba nového kouče

Nejodvážnější šeptanda se aktuálně nese o tom, že Kometu v příští sezoně povedou Vladimír Růžička a Jiří Kalous. Informace MF DNES ale jako téměř jistý potvrzují jen Kalousův nástup. I když se oba zkušení experti dobře znají a dlouho spolu působili ve Slavii Praha, Růžička ještě ani nemá ukončeno angažmá v Hradci Králové.

„Nebudu to nijak komentovat, jestli se nebudete zlobit,“ omluvil se v pátek do telefonu 56letý Kalous. Jednání s Kometou potvrdil. „S Liborem Zábranským jsme mluvili, to nebudu zastírat,“ řekl.

Ačkoli boss Zábranský vyloučil, že by se svým nástupcem v roli hlavního kouče již měl smlouvu, logické je, že tip už má dávno. S Petrem Fialou, který byl posledním „koučem zvenčí“ v Brně, konzultoval pohled na hokej již od druhé poloviny sezony před létem, kdy ho přijal.

I tento širší rámec by odpovídal sázce na Kalouse. O něm se totiž v souvislosti s Kometou v kuloárech mluví zhruba od předkola.

Před rokem Kalous skončil v Magnitogorsku, letošní play off sleduje jako divák. „Sleduji všechna čtvrtfinále. V tom brněnském musím říct, že Třinec byl v sérii lepší,“ podotkl.

Nastavení sportovní koncepce

Už během sezony plánoval Libor Zábranský vrátit do sportovního úseku Komety osobu manažera či pozorovatele, jehož prací bude hledání případných posil a jejich sledování. Tuhle činnost dřív dokázal obstarat, ale při stávající kumulaci funkcí je nemožné, aby se jí věnoval.

„Bude záležet na financích. Dřív jsme to dělali s panem Medlíkem a Pavlem Zubíčkem a takhle jsme z první ligy přivedli třeba Hynka Zohornu nebo Vojtu Němce. Tak abychom takové hráče přiváděli znovu,“ líčil svoje plány Zábranský.

Libor Zábranský a Jan Zachrla na střídačce Komety Brno.

Prvním krokem k tomuto systému bude snaha uvést asistenta trenéra Jana Zachrlu do pozice sportovního ředitele, což Zábranský odhalil v rozhovoru pro klubový web.

Letošní sezona víc než budování kostry týmu přinesla v Kometě látání vzniklých děr. Tak se v Brně mihli hráči jako Peter Trška, Michal Barinka, Brandon DeFazio, Tomáš Svoboda nebo Anthony Luciani. Celkem obléklo brněnský dres v extralize 44 hokejistů. A mohlo jich být ještě víc, kdyby vyšly zamýšlené akvizice Bretta Findlaye z Bolzana nebo Alexandra Malleta z Vítkovic.

Přestavba mužstva

Kometa má zářící hvězdy v podobě prvního útoku, má i velmi dobře hrající veterány v hráčích jako Michal Gulaši nebo Jakub Klepiš. K nim přidává mládežníky s velkou budoucností typu Stanislava Svozila nebo Filipa Krále. Silná střední generace ale mezi nimi tak zastoupena není.

Klepiš po čtvrtfinále řekl, že se ještě rozhodne o pokračování v Kometě, nyní si však chce od hokeje odpočinout. Stejně tak je možné, že zůstanou Dávid Bondra a Petr Zámorský. Víc ale bude odchodů. Už letos bylo brněnské mužstvo v přestavbě – a ta bude pokračovat.

Peter Mueller, nejproduktivnější hráč Komety Brno.

Zábranský očekává, že pohromadě mu zůstane trio Martin Zaťovič, Petr Holík a Peter Mueller. U vítěze kanadského bodování extraligy Muellera se ale rojí dohady o vábení ze zahraničí.

„O tom nevím. Nemá ve smlouvě výstupní klauzuli. Ale samozřejmě těžko něco naděláte, když kdokoli přijde a řekne, že chce odejít. To pak nic nevyřešíte. Nemám ale info, že by zrovna Peter chtěl jít pryč,“ přiblížil majitel Komety.

Jednou z jeho priorit při rekonstrukci kádru bude, aby Muellera a spol. nemusel už tak přetěžovat, jako se to dělo v této sezoně.

Oříšek s permanentkami za desítky milionů

Od minulého března před sebou Kometa valí tikající bombu jménem permanentky. Každoročně jich prodá za desítky milionů korun a tento příjem tvoří velkou část rozpočtu Komety. Letos se s ním ale napevno počítat nedá. Spíš naopak.

Vzhledem k tomu, že ve stávající sezoně diváci na hokej nemohli, měly by totiž jejich permanentky platit na sezonu příští - nebo na tu nejbližší, kdy začnou být fanoušci do hledišť vpouštěni. Ať to bude kdykoli, tak příjem z prodeje permanentek pro letošní léto vypadává.

„Chtěl bych poděkovat partnerům klubu, bez nichž bychom nemohli fungovat. Řešili jsme, jak vykompenzovat permanentky, a budeme to ještě v následujících čtrnácti dnech řešit. Už loni jsme nemohli odehrát čtvrtfinále se Spartou. Je potřeba to dořešit a přemýšlet co dál. Víte, jak to u nás je: permice na sezení jsou beznadějně vyprodané, a když nám jedna sezona z toho vypadne, tak to bude problém. Ale věřím, že ho vyřešíme,“ vyhlíží Zábranský.

Přiznal, že prázdná hlediště i v další sezoně si nedovede představit. „To by pro ekonomiku klubů byla katastrofa,“ řekl.