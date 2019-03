Nenasytní v ráži. Kometa už zase připomíná soustředěný válec

„Člověk se vždycky ráno musí rozhlédnout po kabině, jestli nepotká někoho nového,“ vtipkoval Leoš Čermák, který jako kapitán poslední dvě sezony přivedl brněnskou partu k extraligovým titulům.

„Nepřehání to?“ pochybovali i nejvěrnější fandové.

Odstartovalo play off a Kometa veškeré pochyby rázně rozmetává.

Opět připomíná soustředěný válec funící ke třetímu zlatu. Po dvou výhrách v Hradci Králové (3:1 a 5:0) má aktuálně soubor kouče Zábranského nejblíž do semifinále. Dva zbývající kroky může učinit v pátek a v sobotu doma. „Zatím jsme ale nic nedokázali,“ klidní nadšení bek Zbyněk Michálek.

Michálek: Neskáčou na mě děti

Na rozdíl od plejády akvizic s poměrně zajímavým životopisem - Mikuš, Schauss, Kašpar, Karabáček - se Michálek v aktuální brněnské skvadře uchytil. I když to byl risk. Šestatřicetiletý zadák tři čtvrtě roku nehrál ostrý mač. Doma v Arizoně se dlouholetý bek NHL jen udržoval, pečoval o rodinu, věnoval se třem potomkům. Nabídka z Komety počátkem roku jeho rutinu změnila.

Zbyněk Michálek na střídačce Komety.

„Občas je mi smutno. Prázdný byt, nemáte si s kým popovídat,“ líčí Michálek. „Na druhou stranu nevím, kdy jsem v životě naposledy tolik odpočíval. Lehnu si a neskáčou po mně děti, v tom je to výhoda,“ pousměje se.

Kromě Michálka nastupují v obraně další čtyři borci, kterým je přes 32 let (a to se ještě naposledy veterán Barinka nevešel do sestavy). „Musíme být aktivní. To je hokej, který proti starým pánům musíme předvádět,“ rýpl si do brněnských matadorů hradecký Radek Smoleňák.

Věk ale (zatím) nehraje roli, brněnská defenziva odolává. A Michálek coby nejvytěžovanější hráč týmu tvrdí: „Když mají potřebu se takhle vyjadřovat, necháme je v tom. My se chceme projevovat jinde než v novinách nebo televizi.“

Čiliak: Brno není pro každého

Mountfield se vskutku snaží nejen na ledě, do Komety se kvůli překvapivému omilostnění Martina Erata pustil i šéf Miroslav Schön.

Obhájci titulu ale působí, že je nic nemůže rozhodit. Hradec je v obou duelech přestřílel (v prvním dokonce 42:16). Kometa spoléhá na přesilovky, účelnost a Marka Čiliaka, jehož úspěšnost zákroků ve vyřazovacích bojích vyrostla na stěží udržitelných 98,75 procenta!

Marek Čiliak slaví výhru Komety.

Čiliak se přitom většinu sezony protrápil v KHL, kde jeho průměr nepřesáhl ani 90 procent. Když se však v bratislavském Slovanu přiblížil každoroční rozprodej, Kometa zlákala dlouholetou stálici zpět do Brna. V bráně před ním nepochodil Langhamer nebo Kašík.

„Tlak je tady možná jiný než v dalších klubech,“ uvažuje Čiliak. „A po tom, co jsme v posledních dvou sezonách dokázali, je větší. Hrát za Kometu nesedne úplně každému.“

Orsava: Ještě to bude gradovat

V Mladé Boleslavi byl nevýrazný, v hierarchii útočníků klesal. V play off však dal za Brno ve dvou zápasech čtyři góly. „A doufám, že to ještě bude gradovat,“ přeje si osmadvacetiletý Jakub Orsava. Právě on je další výraznou lednovou „last minute“ posilou.

Jakub Orsava má v play off zářivou bilanci.

„Všechno to jsou povahově dobří kluci, kteří uviděli, za čím jdeme,“ říká zkušený Martin Zaťovič. „Když by to chtěl někdo narušit, dostane hned přes prsty. Oni se podřizují týmu.“

K současné sestavě se v Brně propracovali možná trochu klopotně. Ale Kometa i po proměně dál předvádí, že umí být nenasytná nejen na hráčském trhu. Bilanci si za poslední tři sezony v play off zlepšila na 26 výher a čtyři porážky. A hned od první série ukazuje, že se jí z trůnu nechce.