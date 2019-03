Do Brna jedeme vyhrát, burcuje hradecký útočník Vincour

„Teď máme hlavy dole, ale zítra je nový den. Jedeme do Brna a jedeme tam vyhrát. Na dva zápasy ještě nikdo sérii nevyhrál,“ poznamenal Vincour.

Pro útočníka, který do Hradce přišel v létě právě z Brna, s nímž v minulých dvou sezonách slavil mistrovský titul, jsou zápasy na ledě Komety něčím zvláštním a výjimečným. Spíše než o tom ale po úterní porážce už přemýšlel nad tím, jak nepříznivě se vyvíjející čtvrtfinálovou sérii alespoň pro začátek Brnu zkomplikovat.

„Sráží nás produktivita,“ připouští všeobecně známý důvod hradeckých neúspěchů, „nehrajeme špatně, jenže když to nepadá, musíme do brány dotlačit špinavé góly, play off není o hezkých gólech, ale kdo jich dá víc.“

Hradec je v prvních dvou zápasech téměř nedával, radoval se pouze jednou. I kvůli tomu, že se na rozdíl od soupeře nemohl spolehnout na přesilové hry. V nich brněnského brankáře Čiliaka nepřekonal ani jednou.

„Přesilovky rozhodují a my v nich nedáváme góly. Takže se na ně musíme podívat. Málo v nich střílíme a Čiliak všechno vidí. To musíme změnit a v pátek na ně vlítnout,“ vysvětloval, „Chytá dobře, ale je to o nás. Celé play off je o nás. Musíme chodit do brány a znepříjemnit mu to.“