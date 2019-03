Kometa kraluje. Jsme ale teprve v půli cesty, brzdí euforii Němec

Oba zápasy jste zvládli velmi zkušeně, Hradec vás sice přestřílel, ale dal vám jediný gól, zatímco vy mu osm. Kde vidíte důvod?

Respektujeme sílu soupeře, ale dobře jsme se na zápasy připravili po taktické i fyzické stránce. Hráli jme výborně v oslabení, navíc Marek Čiliak to zavřel, chytá skvěle. Doufám, že to bude pokračovat pořád stejně.

Daří se vám soupeře ničit v přesilovkách, nyní jste jednu proměnili za jedenáct vteřin a druhou za patnáct.

Máme dvě přesilovkové formace. Klukům to tam v obou zápasech napadalo, což je super. My se je snažíme podporovat, ale zase bych to nějak nepřeceňoval, jedeme dál.

Série je hodně emotivní, znovu bylo hodně šarvátek. Graduje to?

Je to play off a k tomu emoce patří. Nic jiného se nedá dělat, my jsme tady jeden za druhého.

Jak je těžké zůstat při těch strkanicích v klidu?

Jak už jsme říkal, tyhle potyčky k tomu patří a já bych to více nechtěl rozebírat. Chráníme si svého gólmana, oni zase svého, je to naprosto logické.

Útočník Hradce Radek Smoleňák říkal po prvním utkání něco o starých pánech pánech ve vaší obraně, zatím ale máte navrch. Co tomu říkáte?

Tyhle starý pány vůbec nebudu komentovat. Navíc on je o rok mladší než já.

Máte velkou psychickou výhodu v podobě dvou výher, navíc teď budete hrát doma. Hodně velká šance na postup?

Takhle to neberu, jsme na půl cesty v sérii a nechceme nic měnit. Tohle je play off, výsledky z předchozího dne se mažou a každý nový zápas se hraje od nuly. Před dvěma lety jsme Hradec doma jeden den porazili 8:0 a druhý s ním prohráli na nájezdy.