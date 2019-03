Musíme v útoku lítat, staří beci to nevydrží, burcuje hradecký Pavlík

Hradec Králové totiž přes nadějný výkon, množství střel i šancí obrannou hráz obhájců titulu z Brna víckrát než jednou neprorazil. Kometa tak v pondělí v Hradci 3:1 vyhrála.

„Mohli jste to vidět sami. Když oni stojí ve středním pásmu v pěti lidech, tak vy musíte puk do útočného pásma jen protečovat a snažit se ho dobruslit. A když tam u něj jsou oni dřív, tak ho zase vyhodí a vy musíte ze třetiny ven. To vás stojí síly,“ popisoval Pavlík obtížnost dobývání branky brněnského soupeře.

Hradec o první bod v sérii nezískal ani v úterý večer. Prohrál 0:5.

Co na taktiku, kterou Kometa úspěšně praktikuje už nějaký čas, podle vás platí?

My jsme chtěli hlavně hodně střílet, což se i dost dařilo. Asi nám chybí ještě hráč před brankářem Čiliakem, aby ten neviděl a my měli víc dorážek a naše šance byly ještě větší.

Po porážce se řeší, co ve hře ještě zlepšit. Co dále se pro to ještě dá udělat?

Nevím, ale v prvním zápase jasně rozhodly přesilovky Komety. Že mohou rozhodnout, jsme sice čekali a byli na to připravení. Přesto bohužel jsme z nich dostali dva góly a to rozhodlo zápas.

Z přesilovky padl už první gól, pak jste i přes velkou převahu v první třetině dostali ještě jeden. Hodně těžká situace?

Příjemné to nebylo, ale my hlavně nesmíme mít hlavu dole. Musíme stále hrát svůj styl, kterému věříme: neustále bruslit, napadat. Věříme tomu, že tohle uspěje. Oni mají šest beků, z toho čtyři staré hráče. Věříme, že když mi mladí tam budeme lítat, že to nebudou schopní vydržet. Zvlášť, když série bude dlouhá.

Kometu jste v základní části porazili ve všech čtyřech zápasech, ale hned v prvním v play off jste prohráli. Je opravdu tak velký rozdíl oproti tomu, jak se hraje v základní částí?

My jsme ani nečekali, že je smázneme 4:0 na zápasy. Jednou naše prohra přijít musela. Je to play off a kdo v takovém zápase vede 2:0 jako teď u nás Brno, tak si to pohlídá vzadu a při tom šetří síly na další den.