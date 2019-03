Komeťák Orsava dal hattrick a řekl: Doufám, že to bude ještě gradovat

Pro vás, který jste ještě nedávno hrál v Mladé Boleslavi, asi výborný zážitek?

Vzhledem k tomu, že to je první hattrick v extralize, ano, ale hlavně že máme první výhru. To je paráda.

Hradec ale byl velmi nebezpečným soupeřem, výrazně vás přestřílel a většinu zápasu měl převahu. Taktika?

Po první třetině 2:0, takže jsme se nemuseli nikam tlačit. Hradec sice potom snížil, trochu je to nakoplo, naštěstí jsme vítězství ve zbývajícím čase ubránili.

Dařila se vám souhra s Janem Hruškou, přitom spolu nehrajete dlouho.

Od té doby, co jsem přišel do Brna, jsme si nějaké šance vytvářeli, dali jsme i nějaké góly, ale určitě to jde zahrát ještě lépe. Doufám, že to ještě bude gradovat.

Co spolupráce s Martinem Eratem, třetím z vašeho útoku? Jak bylo znát, že mohl hrát?

Martin je náš lídr, veledůležitá postava. Super, že mohl naskočit.

První gól také vymyslel on, jak moc to byla sehraná akce?

Přesilovky jsme trénovali a zkoušeli různé varianty. Dneska nám to tam dvakrát spadlo, snad to tak půjde dál.

Překonal jste třikrát Brandona Maxwella, s nímž jste hrál v Mladé Boleslavi. Pomohla vám jeho znalost?

Ani bych neřekl, v té rychlosti si to člověk ani neuvědomí, kdo v brance stojí.

Ještě jedna znalost vám mohla pomoci, před lety jste za tehdy prvoligový Hradec odehrál několik zápasů. Vzpomněl jste si na to?

Vzpomněl, tehdy mě sem poslal Třinec, byly to nějaké tři čtyři zápasy. To už je ale dávno.

Jak je v brněnské kabině první hattrick vlastně drahý?

Ještě nevím. Ale góly jsou třešnička, hlavní je výhra. A dneska makal celý tým, hlavně v obraně.

Kometa znovu připomněla, jak je v play off nebezpečná. Co tomu říkáte?

Že se v play off hraje trochu jiný hokej. Je to o emocích a o bojovnosti, nám to dneska vyšlo.