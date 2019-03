Rádce mocného šéfa. Z Komety by stěží vyrostl gigant bez dříče Medlíka

Dávnou chloubu musel Zábranský coby nový majitel vysekat z dluhů, odvrátil hrozící konkurz. A z trosek vybudoval hokejový kolos, který poslední dva roky vládne extralize a dnes vstupuje do play off.

Cíl? Třetí titul v řadě.

„Bez takového blázna, jako byl Libor, by se hokej v Brně nedal dohromady,“ soudí Jaroslav Medlík. „Viděl jsem, kolik bylo kolem něj lidí, kteří chtěli jen sát peníze. Snažil jsem se mu pomoct, varovat ho před pijavicemi a chránit ho.“

Kdo ví, zda by z Komety vyrostl extraligový velkoklub bez něj.

Ještě před nástupem Zábranského Medlík pracoval v Kometě jako sportovní manažer. Tedy pracoval... „Dělal jsem to zadarmo a z lásky. Sám jsem si platil telefon nebo benzin, když jsem jezdil jednat s hráči,“ usměje se 68letý senior.

Byl a nadále je pravou rukou mocného bosse, ostatně i v kanceláři sedí po Zábranského pravici.

Libor Zábranský, majitel a trenér Komety Brno

Ačkoli se Medlík ještě dnes coby vedoucí sportovního úseku občas za klub oficiálně vyjadřuje k brněnským přestupům, ani řada věrných fandů Komety nezná jeho příběh.

Přitom se to v něm hemží hokejovými personami.

S hokejem začal v rodném Brně. Kvůli vojně odešel do Hodonína, kde tehdy trénoval Miloslav Havlát - otec Martina, jednoho z nejnadanějších Čechů v historii NHL.

Po dvouleté šichtě se Medlík vrátil do Komety, která tehdy nesla název ZKL Brno. V kabině sedával s legendami jako Nadrchal, Černý, Meixner nebo Potsch. Mladičký Medlík si v týmu slavných jmen připsal 11 startů v nejvyšší soutěži a klidně jich mohlo být víc. „Na mém místě hrál Richard Farda a spekulovalo se, že do Brna půjde Nedomanský,“ líčí střední útočník Medlík.

Zatímco oba reprezentanti později emigrovali, Medlík kývl na nabídku Kopřivnice, kterou vedl jeho osudový trenér Havlát. V tehdejší druhé nejvyšší soutěži se Medlík například poznal s Aloisem Hadamczikem. I díky téhle známosti se bývalý reprezentační kouč dostal do Komety a před třemi lety ji trénoval.

Když se Medlíkova hokejová kariéra chýlila ke konci, dal se na podnikání. „Za totality jsme s bratrem byli vedoucí prodejny potravin. A po revoluci jsme nějaké zprivatizovali a rozjeli to ve větším,“ říká Medlík.

Ping-pong ve skladu potravin

Tehdy se Medlík poprvé potkal se Zábranským. „Liborovi bylo patnáct, stejně jako mému synovi. V Bystrci jsme měli sklad potravin, kam spolu chodívali hrávat ping-pong,“ usměje se.

„Libor byl jeden z mála, který do hokeje dokázal dát peníze, které si sám tvrdě vydělal,“ poví Medlík. On byl opak. „Měl jsem ale zásadu, že do hokeje nebudu dávat nic ze svého, byla by to cesta do pekel,“ líčí.

Jako funkcionář začal v dnes už neexistujícím Ytongu, kam jej přilákal (kdo jiný než) Havlát. Po novém tisíciletí se přesunul do utrápené Komety. V jejím vedení se střídali majitelé, kteří marně křísili zašlou slávu. Hráči zase mnohdy neměli na nové hokejky.

„Přijel třeba hráč ze Slovenska, který tady měl hrát. A přespával v autě u zimáku u Ronda. Občas ho přeparkoval, aby to vypadalo, že někde byl,“ vyprávěl třeba Jiří Sedláček, jenž v Kometě hrál s pauzami od roku 1996 do 2005.

Ve stejné době začal řídit klub Zábranský. „Když Kometu koupil, zrovna jsem ho potkal na schodech a říkal mu: Nezbláznil ses? Tohle je jen studna na peníze!“ vzpomíná Medlík. Mladý majitel opáčil: „Tak mi pojď ukázat, co jsem koupil.“

V kancelářích na brněnském výstavišti, kde měl kdysi klub kanceláře, našel Zábranský jen kupu nezaplacených faktur a smlouvy se šesti hráči. Víc jich Kometa neměla.

S Medlíkem narychlo sehnal hráče na hostování, Kometa se zachránila v první lize a postupně sílila. Po odkoupení licence ze Znojma je od podzimu 2009 extraligová. V Brně i kraji se z Komety stal fenomén a brzy se může vrátit do míst, kde začali Zábranský s Medlíkem úřadovat.

„Libor tomu věnuje velké úsilí. Věřím, že se na výstavišti postaví nová hala,“ doufá vedoucí sportovního úseku. „Dřív dokázal řezat hlavy, ale i kvůli jednáním s politiky se z Libora stal diplomat. Navíc se obklopil lidmi, kterým dovede naslouchat.“

I proto Medlík ustupuje do pozadí, pobírá penzi, omezuje i podnikání. Podíl v restauraci ve městě přenechal synovi a jeho společníkům, se svými kolegy na Brněnsku má tři obchody. Hokeje se zatím nevzdal, ačkoli se mu blíží sedmdesátka.

„Mockrát jsem měl sto chutí se na to vykašlat. Mám vnoučky, jezdím na chatu a měl bych svatý pokoj,“ líčí. Jenže opouštějte prostředí, když Kometa válí a váš soused Miloslav Havlát, který si v Říčkách postavil dům vedle vás, říká: „Teprve až skončíš, zjistíš, co pro tebe hokej znamenal a jak ti chybí.“