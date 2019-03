Kometa: Hlad po úspěchu máme. Jinak bychom tady nemuseli být

Od pondělka jsou dvojnásobní extraligoví mistři v roli bojovníků sami. V Hradci Králové vstoupí do čtvrtfinále jako favorit, ale zároveň proti soupeři z nejnepříjemnějších.

Že předloňské semifinále i brněnští hráči označují za nejtěžší sérii, kterou za poslední dva roky odehráli? I to o lecčems svědčí.

„Každý z nás to může cítit jinak,“ pousměje se Libor Zábranský, majitel a kouč Komety. „Pro mě byla v play off nejtěžší sérií ta čtvrtfinálová (v roce 2017) se Spartou. Hradec má výbornou sezonu, změnil herní styl, je to houževnatý a hrozně těžký soupeř. My se budeme dívat na svoji hru,“ pravil Zábranský.

Počítat může hned od začátku série i s Martinem Eratem, jemuž výkonný výbor hokejového svazu nečekaně prominul poslední zápas z jeho trestu za faul na Tomáše Havránka z Karlových Varů.

Vyhověl tak Eratovi, který se k výkonnému výboru jako k vyšší instanci odvolal poté, co s odvoláním neuspěl u disciplinární komise.

Zábranský vyloučil, že by nejistota, zda Erat bude, nebo nebude smět hrát, ovlivnila přípravu Komety. Přestože verdikt přišel až po pátečním tréninku, Erat ho absolvoval jako pevná součást mužstva. „Trest už by trval jen na první zápas, pak už ne,“ dodal Zábranský.

Jiné mužstvo, stejná touha

Čtrnáct hráčů v dresu Komety pamatuje předloňské semifinále s Hradcem. Většina z nich v Brně od té doby zůstala, někteří odešli a zase se vrátili. Každopádně všechno nasvědčuje tomu, že brněnské mužstvo v čele s brankářem Markem Čiliakem zase našlo svoji jarní sílu.

„Mančaft je jiný, než jsme měli loni a předloni. Po druhém titulu odešli špičkoví hráči. Podařilo se nám je nahradit. Museli jsme udělat víc změn, než bych si i přál, ale nakonec jsem šťastný, že mám takový tým, jaký mám, a klukům hodně věřím, že budeme úspěšní,“ řekl šéf Komety.

Stejný signál jde z hráčské kabiny. Nejčastěji zmiňovaná slova jsou pokora a sebedůvěra.

„Pokud bychom neměli hlad (po titulu), tak bychom tu nebyli. Máme jasně vytyčený cíl a nemíníme z té cesty uhnout. Čeká nás další výzva,“ ujistil obránce Ondřej Němec.

„Jsme v klidu, máme sebevědomí, nejsme nervózní, všichni se těšíme. Už aby to začalo. Měli jsme dobrý závěr základní části, tam jsme začali hrát hokej jako v play off. V Hradci chceme vyhrát první zápas, pak uvidíme co dál,“ uvedl brankář Marek Čiliak.

Ani sedm porážek za sebou v základní části, ani vzpomínky na pekelně těžkou dva roky starou sérii v táboře mistra nevzbuzují nějak přehnanou reakci.

„Tehdy to bylo těžké, to ano, oni (Hradec) tehdy měli v brance Rybára... teď asi hrají trochu jinak. Bude to jiné než před dvěma lety,“ řekl Čiliak. „Hradec tolik nestaví střední pásmo, hraje aktivní hokej. Věřím, že jsme na to dobře připraveni,“ doplnil ho Němec.

Jiný hotel, stejná cesta

Tak pověrčiví, aby si v Hradci zamluvili stejný hotel jako před dvěma lety, kdy tamní Mountfield vyřadili, v Kometě nejsou.

„Určitě ten stejný mít nebudeme. V tomto směru rituál moc nedodržujeme,“ mávl rukou Zábranský.

Zato jiné „vítězné“ zvyky plánují dodržovat do puntíku.

„Byla by asi chyba po dvou úspěšných sezonách něco měnit. A taky se v našem přístupu nic nezměnilo, ani ke kondici, ani k taktické přípravě, kdy zase budeme reagovat i během série na různé změny,“ říká brněnský šéf.