Hokejový svaz snížil Eratovi trest za hrozivý faul. Může hrát v play off

„V hlasování per rollam rozhodl výbor tak, že trest nepodmíněného zastavení činnosti snížil z šesti na pět soutěžních utkání. Martin Erat tak bude moci nastoupit již v prvním utkání čtvrtfinále play off,“ uvedl mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.



Je to překvapivá zpráva, jelikož Eratův faul na karlovarského Tomáše Havránka ze 47. kola extraligy proběhl nebezpečným způsobem a směřoval do hlavy. Bylo štěstí, že nedošlo k vážnějšímu zranění, ale pouze k otřesu mozku a zlomenému nosu.

Lídr Komety navíc vyfasoval trest na spodní hranici sazby, jelikož mu podle regulí hrozila stopka na pět až deset duelů. A šéf disciplinárky Ujčík po slyšení s Eratem uvedl: „Můj dojem z něj je, že vůbec nemá pocit, že něco udělal špatně. Což je hodně zvláštní.“

Erat se už při prvním vynesení rozsudku podivoval, jak je možné, že se trest ze základní části přenáší do play off. Nakonec tomu tak nebude a sedmatřicetiletý útočník bude moci nastoupit už do první bitvy na ledě Hradce Králové, kterou měl původně sledovat pouze z tribuny.

Bližší důvod tohoto rozhodnutí svaz nesdělil.