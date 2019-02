Eratova bezohlednost. Lídrovi Komety hrozí stopka až na 10 zápasů

„Koukal jsem na to, ale definitivní verdikt přineseme až v neděli dopoledne, protože čekáme na podrobnější zprávy od lékařů o stavu Havránka. I to se zohlední v určení výše trestu pro Erata. Každopádně už teď můžu říct, že tento zákrok na hlavu spadá do kategorie 5 až 10 zápasů,“ řekl šéf disciplinární komise Viktor Ujčík.

Bylo jasné, že Eratův blikanec nezůstane bez povšimnutí. Brněnský lídr za něj v utkání na západě Čech dostal trest na pět minut plus do konce utkání.

Jeho jednání je pro mnohé nepochopitelné, protože se nikdy podobnou hrou nebo jinými surovostmi neprezentoval. Pikantní je, že dvacetiletý talent Havránek, který skončil v nemocnici, je navíc kmenovým hráčem Komety. Na západ Čech odešel před sezonou na roční hostování.

„Erat mohl tušit, co může způsobit. Někdy se stane, že se hráči střetnou proti sobě a ruce vylétnou automaticky. To je normální. Tohle bylo ale najetí ze strany, vše proběhlo ve velké rychlosti a Tomáš o tom vůbec nevěděl. Myslím, že to bylo hodně zákeřné,“ reagoval karlovarský veterán Václav Skuhravý.

Jak vlastně celá situace vypadala? Běžela 29. minuta, Kometa vedla 2:0 a Západočeši hráli přesilovku. Hostům se podařilo dostat puk z obranného pásma. Havránek ho sebral ve střední třetině, byl atakovaný Orsavou, ale dokázal rozehrát. Jenže vtom přišla rána z boku, kterou absolutně nečekal.

Na opakovaných záběrech je zřejmé, jak Erat přijíždí k Havránkovi s úmyslem ho srazit. Výsledkem byl tvrdý hit do hlavy, po kterém byl domácí útočník viditelně otřesený. Z ledu se sbíral těžce, nakonec odjel za pomoci lékaře s viditelně krvavou stopou v obličeji.

„Je na tom hodně špatně. Byl převezen do nemocnice a čeká na další vyšetření. Byl úplně mimo, vůbec nevěděl, co se stalo a myslím, že pro něj sezona skončila,“ řekl po utkání domácí asistent trenéra Tomáš Mariška.