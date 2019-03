POHLED: Vynášel Erat doma koš? Nebo čím si zasloužil snížit trest?

Jeho šestizápasový trest byl totiž výkonným výborem svazu, tedy hokejovou vládou, v pátek snížen na pět duelů. A ty si brněnský útočník již odpykal, takže jeho domácí vězení už není třeba.

Nejsem si vědom, že by nastaly nějaké nové polehčující okolnosti, po kterých má být Erat předčasně „propuštěn“. Ale možná mu jedenáct mužů z výkonného výboru k dobru přičetlo, že je zasloužilým reprezentantem, že ve volném čase trénuje malé hokejisty, že se během trestu vzorně choval.

Teď ale vážněji. Dle hokejových regulí má výkonný výbor plné právo trest vynesený disciplinárkou zrušit, snížit. A je vlastně správně, že nad komisí existuje ještě vyšší instance, kam se kdokoliv z nespokojených potrestaných může odvolat. Jenže Eratův případ přináší mnohé otazníky.

Hned zkraje dostal útočník od Viktora Ujčíka, šéfa disciplinární komise, trest na dolní hranici sazebníku. Přesto Erat už po prvním rozsudku podal rozpor a disciplinárka, tentokrát v plném složení, řešila případ znovu.

Trest šesti utkání potvrdila a po vyslechnutí a obhajobě samotného hokejisty Ujčík říkal: „Můj dojem je, že vůbec nemá pocit, že udělal něco špatně. Což je hodně zvláštní.“

Přesto těsně před startem play off výkonný výbor, ke kterému se Erat (či Kometa) odvolal, Ujčíkův trest snížil. Působí to podivně, zvlášť když jedním z členů výboru je i Libor Zábranský, šéf a trenér Komety (na druhou stranu členem je i Aleš Kmoníček z Hradce, proti kterému teď Brno bude hrát). I proto rozhodnutí může na mnohé působit zištně.

A působí tak i proto, že svazové oznámení se scvrklo do pár slov: „V hlasování per rollam rozhodl VV tak, že trest nepodmíněného zastavení činnosti snížil z šesti na pět soutěžních utkání. Martin Erat (HC Kometa Brno) bude moci nastoupit již v prvním utkání čtvrtfinále play off Mountfield HK - HC Kometa Brno.“

Víc ani ťuk.

Mimochodem, tento týden „bojoval“ s disciplinárkou v NHL i Jakub Voráček. Vyfasoval dvouzápasový trest za faul na obránce Islanders Johnyho Boychuka, v polovině se odvolal, ale Gary Bettman, komisař NHL, zůstal neobměkčen. Navzdory tomu, že sazbu nijak nesnížil, vydal prohlášení, ve kterém detailně popisuje, proč tak učinil.

Nikdo tak nemusí spekulovat, vidět za vším spiknutí mocných.

To u Erata a českého svazu je to jiné. Mlčení vyvolává zbytečné otázky.

Ale třeba během trestu vynášel doma koš a poslouchal manželku, takže si své hokejové hříchy odčinil.