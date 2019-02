Zraněný Havránek po Eratovu zkratu: Od takového hráče to mrzí

Že byste se nedivili, kdyby se Havránkovi poté, co ho v pátek bezohledně sestřelil brněnský lídr Martin Erat, do týmu k tomuto soupeři moc nechtělo?

„Jasně že se mi chce,“ pousměje se Havránek, který k úrazu (otřes mozku plus zlomený nos) přišel v dresu Karlových Varů, kde hostuje.

Byl to v pondělí jediný moment, kdy „hokejový pacient“ během rozhovoru promluvil jiným než vážným tónem. Tři dny po faulu, za který Erat vyfasoval šestizápasový distanc, Havránek dál nemůže dělat nic jiného než ležet, občas jíst a odpočívat.

„Neříkám, že se nepodívám na televizi, ale když se dívám dlouho, začne mě bolet hlava. Takže většinou jen ležím nebo spím,“ povzdechl si.

V neděli udělal mladý hokejista jednu z výjimek a prohlédl si zákrok, kterým ho olympijský kapitán Erat poslal do nemocnice.

„Nevím, co měl Špenát (Erat) v hlavě. Trefit mě mohl i nemusel. Kdybych ho viděl, tak to asi dopadne líp, jenže já jsem ho neviděl. Hodnotit to moc nechci, blbě se to sešlo. Já ho neviděl, on do mě najel, já jsem se nemohl zpevnit... Sešlo se toho víc. Nevím, jestli mě chtěl takhle zrasovat,“ vyprávěl Havránek.

Bezprostředně po faulu o sobě nevěděl, probral se až v karlovarské šatně. Na videu ze záznamu tak Erata proti sobě viděl vystartovat poprvé. „Chtěl jsem se podívat, jak to vypadalo. O dojmy nešlo. Ten pocit jsem zažil, ten jsem si připomínat nemusel,“ řekl temně.

Po prohlédnutí videa se v něm pocity mísí. Erat se mu osobně neomluvil, místo toho se už ale stačil proti distanci odvolat a v úterý se tak bude o jeho trestu na disciplinárce rozhodovat znovu.

„Tak... naštvalo mě to, dohrál jsem, od takového hráče to zamrzí. Nic s tím nenadělám,“ pokrčil rameny Havránek.

S Eratem na ledě předloni slavil titul Komety, sedávali v jedné šatně. „Mezi námi nikdy problém nebyl,“ váhá nad příčinou zákroku Havránek. „Asi ten zkrat někdy nastane. Nevím, jestli mě (Erat) takhle chtěl dohrát, nebo nechtěl, to ví jen on.“

Z nemocnice ho otec převezl v sobotu domů do Brna. Od té doby Havránkovi opadá otok kolem očí, hlava ho bolí méně, jen mluvení a dýchání je pro maroda skrz zlomený nos dál problém.

„Teď mám deset dnů úplné volno, pak se uvidí podle pocitu. Myslím si, že do sezony už asi moc nezasáhnu,“ tuší Havránek.