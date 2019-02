Erat se odvolal. Ten faul byl zbytečný a bezohledný, říká Ujčík

„Kdyby se ukázalo, že Havránek není tak otřesený, že může naskočit do zápasu, nebo začne trénovat, tak na to můžeme brát ohled,“ říká Ujčík.



Karlovarský útočník Tomáš Havránek v pátečním 47. kole extraligy odnesl střet s Eratem těžkým otřesem mozku a zlomeným nosem. Erat od disciplinární komise dostal trest na šest zápasů.



Proti rozhodnutí se ovšem odvolal. Vyloučené není potvrzení nebo i snížení trestu.

Když jste určili, že se trest Martina Erata bude pohybovat mezi pěti až deseti zápasy, proč jste se nakonec přiklonili k té nižší (6 zápasů stop) sazbě? Přitom v tiskové zprávě vysvětlujete zákrok jako bezohledný, jako nebezpečný zásah do hlavy hráče ve zranitelné pozici.

Právě proto jsme rozhodovali v té vyšší kategorii. Další věc je to, že Martin Erat v minulosti nebyl trestaný, a další polehčující okolnost je, že se nepotvrdily první prognózy o vážném stavu Tomáše Havránka. Bylo dokonce podezření na otok mozku.

Nejde spíš o princip než o to, jak Havránek nakonec dopadl?

Nakonec všechno vyznělo ve prospěch Havránka. Dále mi pan Erat zavolal, vysvětlil mi, proč k tomu došlo, že to bylo nedopatření, jenom chtěl dohrát souboj. Aby dal najevo, že když může dohrávat souboje soupeř, tak můžou i ostatní. Aby zvedl výkon vlastního týmu, protože se mu nelíbil. Ale udělal to touhle nešťastnou formou. Já jsem mu řekl, že tomu rozumím, ale když trefíš někoho do hlavy, tak ty následky a trest se pohybují ve vyšší kategorii.

Mluvil Erat o „dohrání souboje“? Protože podle videa Havránek v souboji nebyl, odehrával puk.

Já vím. Ale to je takové odehrání puku, co dřív bylo normálně běžné. Martin mi říkal, že už chtěl jít střídat, ale když ho tam viděl, tak to chtěl dohrát. To je jeho verze.

Když má hráč čistý rejstřík, opravdu tento fakt ovlivní takovým způsobem výši trestu? I přesto, že v usnesení napíšete, že šlo o bezohledný zákrok?

Jasně. Ale říkám, bezohledné to bylo, proto jsme rozhodovali ve vyšší kategorii. A tu konečnou výši trestu ovlivnil i fakt, že jsem dostával průběžně zprávy, jak se vyvíjí stav Havránka, takže na základě toho jsem se mu rozhodl dát těch šest zápasů.

Jak Erat zprávu o trestu přijal?

No, přijal ji tak, že se mu nelíbí a podal odvolání. Takže tím pádem se můj výnos šesti zápasů ruší a v úterý zasedáme celá komise, Martin přijede do Prahy, obhájí se, řekne názor a pak proběhne hlasování. Trest se buď sníží, potvrdí, nebo se může i navýšit. Ale to předbíhám. Ve hře jsou všechny varianty.

Kdybyste potvrdili šest zápasů, jak velkou šanci bude Erat mít, že mu trest nakonec zčásti odpustíte?

To předbíháme. Kdyby se ukázalo, že Havránek není tak otřesený, že může naskočit do zápasu, nebo začne trénovat, tak na to můžeme brát ohled. My jsme rádi, že Havránek nedopadl hůř, což si myslíme, že klidně mohl.

Ale otřes mozku je potvrzený, nebo ne?

Jo, ten platí. I zlomený nos.

Neumím si představit, že by Havránek v nejbližší době začal trénovat, natož aby hrál zápas.

Heleďte, já jsem měl otřes mozku i zapadlý jazyk a po týdnu jsem hrál. To je hodně individuální, v jakém jste stavu. Samozřejmě doktoři to nedoporučují. Ale kdyby hokejisti hráli, jen když jim to povolí doktoři, tak by toho moc nenahráli.

Erat je vlastně ikonou extraligy, jak na vás působí, že se přímo neomluvil? Klub vydal pouze vyjádření, že to Erata mrzí.

To je asi každého věc, jak to cítí. Samozřejmě, bylo by lepší, kdyby se omluvil. Mě totiž vůbec nezajímá, jestli je Havránek menší, větší. Prostě to byl úder do hlavy, a tak to posuzujeme. Nemám rád taková ta vysvětlení, že kdyby tam byl Václav Skuhravý (Skuhravý měří 192 cm, Havránek 178), že by z toho nic nebylo. To mě nezajímá.



Přemýšlíte jako disciplinární komise při udávání trestů nad tím, že svým výrokem můžete vyslat signál, že takové zákroky v extralize nechcete? Že jsou nepřípustné?

Postupuju z pohledu hráče, který do toho souboje jde. Jestli chtěl hrát, zda to bylo neúmyslné. A podle videa to zhodnotíme. Já si myslím, že tohle je jasná zpráva, že takové zákroky nechceme. Může se to stát, hokej je rychlá hra, jedinec má chvilku na rozhodnutí. Na druhou stranu za to musí každý nést následky. Hráči by se měli natolik respektovat, aby to tam nebylo. Ale někdy je to bohužel úplně zbytečný, což je tenhle případ.

Vzpomínáte si na lednový zákrok zlínského Zdeňka Okála na olomouckého Petra Koloucha? Dostal trest na tři zápasy. Vidíte v tom nějakou spojitost?

Vzpomínám, Kolouch protečovával puk, Okál přijížděl ze strany, chtěl ho trefit přes rameno, ale jak se Kolouch snížil, tak ho Okál zasáhl do hlavy. Ale nemířil úder ze stejného úhlu jako teď Erat, který trefil Havránka přímo zepředu a mohl to zastavit. Já jsem v lednu mluvil i s Olomoucí o stavu Koloucha, řekli mi, že je otřesený, ale vezme si košík a zkusí to. I když pak nehrál, moje první informace byly, že následky nejsou tak fatální. Teď od Erata to byla větší rána, panuje mezi nimi větší váhový rozdíl a následky byly horší.

Bude se disciplinární komise zabývat nedělním zraněním plzeňského Vojtěcha Němce? Podle záběrů to na úmysl nevypadalo.

Vůbec nic mi na stole nepřistálo. Viděl jsem to v televizi, nemyslím, že tam bylo něco špatně. Šlo o shodu špatných okolností a špatného načasování. Oba (Němec a olomoucký Jan Švrček) o sobě věděli, byl to souboj rameno na rameno. Akorát Vojtovi brnkla brusle, pád a náraz do mantinelu byl pak bohužel nevyhnutelný a dopadlo to špatně. Ale není to nic, co bychom museli řešit.