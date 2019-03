Solíme Smoleňákovými slzami, hecují sérii fanoušci Komety

„Na starýho pána to nebylo tak špatný, ne?“ rýpl si Michálek do hradeckého útočníka Radka Smoleňáka, který nazval brněnské obránce „starými pány“ a s gustem vyprávěl, že o starých lidech ho doma učili mluvit jen slušně.

Defenziva Komety mu odpověděla úterním čistým kontem.

Další reakce na cílené popíchnutí? „Smějeme se tomu, nás to baví,“ tvrdí Martin Zaťovič, nekorunovaný král hlášek v brněnské šatně. „Jenom ať mluví, to je dobře. Pro nás,“ říká.

Obvykle Zaťovič nejde pro řízný fór daleko, utahuje si z čehokoliv. Teď v play off ne.

„Za nás mluví výsledky a činy na ledě. Smoli to potřebuje, a když nám něco řekne, tak mu to vrátíme. Dál nic. Jestli má někdo potřebu napadat někoho přes noviny, ať to dělá, nám je to jedno. Co člověk řekne, to se mu může dvakrát vrátit,“ míní.

Z brněnské strany tedy přestřelku provázející čtvrtfinále hecují jen fanoušci. V jedné z restaurací ve městě začali nabízet dršťkovou polévku solenou slzami pana Smoleňáka, na internetu jsou koláže se Smoleňákem v hlavní roli.

Dá se čekat, že hradecký borec, který zápasy emotivně prožívá a jehož herní styl dráždí diváky, bude v pátek terčem zloby z tribun.

Hráči Komety ale zůstávají stranou. „Já jsem na ty věci do novin hrozně opatrný. Věřím trošku v nějakou karmu a až moc přehnaně sebevědomé věci se nevyplácí. Někdo je do novin asi pichlavější, média to asi baví, i lidi, kteří to čtou. Ale jsem rád, že z našeho týmu to nikdo nedělá,“ pravil centr Jan Hruška.

Těžko čekat, že si Kometa udělá ze Smoleňákova výroku takovou legraci, jako to udělala Carolina v NHL. Expert Don Cherry nazval její hráče bandou pitomců za to, jaké dělají děkovačky po vyhraných zápasech, a za pár dní už se v Carolině hrdě nosila trička s jeho výrokem Bunch of Jerks na hrudi.

Takovou estrádu, aby někdo z Komety třeba vyjel na rozbruslení s chodítkem pro seniory, se fanoušci nedočkají. „My jsme tady od toho, abychom hráli hokej,“ řekl Zaťovič. „Naši starší obránci ten Smoleňákův výrok řešili, ale myslím si, že dali na ledě jasně najevo, jak to je. Budeme se bít za to, abychom sérii zvládli,“ reaguje.

Hradecký Radek Smoleňák (vlevo) se postrkuje s Leošem Čermákem z Brna.

Některé týmy mají pro mediální přestřelky svůj vnitřní pokyn. Třeba v Třinci trenér Václav Varaďa hráče před play off požádal, aby se jich vyvarovali. „U nás to tak není. Mančaft je dost zkušený na to, aby věděl, co si může dovolit,“ podotkl trenér Kamil Pokorný.

Jak zároveň říká Michálek, jemuž zpod kšiltovky koukají šedivé vlasy: „Vždyť je to pravda, máme svůj věk. Smoleňák ale není o tolik mladší. Zasmát se tomu zatím můžu já.“