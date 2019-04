Liberec je blízko finále. Mladým promluvíme do duše, sliboval kapitán

Liberečtí vedou 3:2 na zápasy, Kometa však v obou minulých případech dokázala na jejich vedení v sérii odpovědět. Pokusí se o to i v sobotu, Bílí Tygři jsou však nabuzení poslední jasnou domácí výhrou 5:2. Byl to vůbec první semifinálový zápas, který skončil rozdílem více než jednoho gólu.

Kometa vs. Liberec Online reportáž v sobotu od 15:30

„V těch zápasech, které jsme prohráli, jsme vždycky vedli o jeden gól a pak jsme utkání ztratili v posledních deseti minutách. Tentokrát bylo hodně důležité, že se nám podařilo odskočit o dva góly, abychom měli trochu klid, a i když pak soupeř snížil na 3:2, my jsme dali čtvrtý gól a to rozhodlo,“ vrátil se ještě kapitán Petr Jelínek ke čtvrtečnímu utkání v liberecké aréně. „Máme hrozně moc šancí, a dávali jsme hrozně málo gólů. Když budeme příležitosti dál proměňovat, bude to dobré,“ věří Jelínek.

Právě on se s šesti góly řadí k nejlepším střelcům play off. Stejný počet tref má ještě na kontě jeho liberecký spoluhráč Michal Birner a brněnští hokejisté Peter Mueller a Martin Zaťovič. „Klidně své góly vyměním za další vítězství,“ řekl Petr Jelínek.

Co bude klíčové pro to, aby Bílí Tygři už v sobotu oslavili postup do boje o extraligový trůn? Dobře zregenerovat, uchovat si herní pohodu a také udržet nervy na uzdě. „Mně to problém nedělá. Máme nějaké mladší hráče, těm ale promluvíme do duše,“ ujistil liberecký kapitán, že ani psychologickou přípravu u Tygrů nepodcení.

„Vezeme si do Brna mečbol, ale poslední krok bývá vždycky nejtěžší. Každopádně tam jedeme vyhrát,“ prohlásil 22letý obránce Tomáš Havlín, který patří k nejmladším hráčům Liberce.

„Po psychické stránce jsme na tom momentálně asi lépe, dokud ale nevyhrajeme čtvrtý zápas, není hotovo,“ varuje kapitán Jelínek. „Musíme se mít pořád na pozoru, oni výborně hrají v předbrankovém prostoru, blokují střely a čekají na jeden odražený kotouč. Poté se dostanou do brejku a ten promění.“

Obránce Komety Ondřej Němec věří, že série sobotním zápasem neskončí. „Liberec má mečbol, takže už nemáme kam uhnout. Tohle jsou ale přesně zápasy, kvůli kterým celé léto trénujete a hrajete padesát dva kol základní části. Každý by si měl vážit toho, že je může hrát, protože už jde opravdu o všechno. Máme ale hodně zkušené mužstvo, spousta hráčů už v podobné situaci byla a zvládneme to,“ uvedl Němec.

Jeho tým se chce vyvarovat výkonu ze druhé třetiny čtvrtečního pátého zápasu v Liberci, kdy ho Bílí Tygři jasně přehráli. „Byla to asi nejhorší třetina, jakou jsem za Kometu v play off odehrál. Liberec byl jasně lepší, přehrával nás a zaslouženě odskočil do vedení o dvě branky,“ řekl Němec. „Až ve třetí třetině jsme se zvedli a předváděli hru, kterou se chceme prezentovat. V tom musíme příště pokračovat a hrát takto po celý zápas.“

Liberečtí vyrazili na jih Moravy už v pátek, sobotní zápas se hraje od 15.30. V případě vítězství Komety by musel o postupujícím do finále rozhodnout až sedmý zápas, který by se hrál v pondělí v Liberci.