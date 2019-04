To jsme nebyli my, ale vrátíme se, slibuje Kometa na prahu vyřazení

„Vždycky je začneme mačkat, až když o něco jde. Předtím dvě třetiny čekáme, což je škoda,“ povzdechl si brněnský útočník Martin Zaťovič.

Na to, že Kometa brzy inkasuje, už si její fandové v semifinále zvykli - ve všech pěti duelech s Libercem dostala gól jako první, tentokrát už po 67 vteřinách. „Jsou tam zkušení hráči, první lajna, a stejně nás vždycky zatlačí. To je špatné, musíme s tím něco dělat,“ burcuje Zaťovič.

Stejně tak je zvykem, že Brňané brzké manko doženou, o což se tentokrát postaral Peter Mueller. Jenže následovalo druhé dějství, které do obvyklého scénáře Komety vůbec nezapadalo.

„Byla to naše nejhorší třetina za tři roky v play off,“ posteskl si obránce Ondřej Němec. „Hned v první minutě jsme dostali gól, pak jsme to nebyli my. Musíme se nad tím zamyslet.“

Bázliví Brňané se ocitli v sevření Bílých Tygrů, kteří je dvakrát gólově kousli. Poprvé v sérii tak jeden z celků odskočil v zápase na víc než jednu branku, a pro Kometu mohlo být i hůř.

„Gól na 2:1 nás samozřejmě trošku srazil, ale to nic nemění na tom, že jsme to měli zahrát líp. Nemůžeme se dostat tolik pod tlak. Dvě třetiny jsme tady nebyli, to hrála jedině třetí lajna mladých,“ zmínil Zaťovič trio Kratochvíl, Kusko, Plášek. „Ti napadali, bruslili, zbytek jsme se dívali. Musíme to zlepšit.“

Z Komety v temné prostřední periodě jako by vyprchala veškerá suverenita, která jí vynesla dva mistrovské tituly.

„Nebyl tam pohyb, nebyla tam naše hra. Vznikly chyby z ustrašení, což v play off není na místě,“ popisoval Zaťovič. „Báli jsme se udělat něco navíc. Přitom je to play off, kde musíme předvádět nejlepší výkon a každý hráč musí chtít něco vymyslet. Ne, že to někomu hodím a už nehraju.“

Svůj tradiční rukopis Kometa znovu vytáhla ve třetí části, v níž právě Zaťovič snížil na 2:3. Brňané i dál svého soka dusili, jenže na vyrovnání už nedosáhli a v závěru ještě dvakrát inkasovali. „Třetí třetina byla taková, jak bychom se chtěli prezentovat. Měli jsme chvílemi velký tlak a mohli jsme se dotáhnout,“ poznamenal Němec. „Takhle musíme odedřít celý zápas. Když takhle budeme pokračovat, věřím, že budeme úspěšní.“

Kometa už si další zaváhání ani dovolit nemůže. Sobotní domácí duel (začíná v 15.30) bude hrát poprvé za poslední tři play off s vědomím, že prohra pro ni znamená konečnou. To si však ostřílení šampioni nepřipouštějí.

„Dáme do toho všechno. Budou tam lidi, kteří nás poženou, doma to budeme válcovat. Vyhrajeme, vrátíme se sem a rozdáme si to s nimi v zápase o všechno,“ říká přesvědčeně Zaťovič.