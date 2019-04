Kometa hodlá odmítnout konec: Situace je vážná, nikoli zoufalá

Na dobrovolném tréninku, svolaném na dopoledne po nočním návratu z Liberce, se trenérům Komety Brno v pátek sešla až na drobné výjimky téměř kompletní sestava. Účast odpovídala důležitosti okamžiku. Obhájce titulu je v play off jeden zápas od vyřazení.

Kometa vs. Liberec Online reportáž v sobotu od 15:30

„Na to nesmí hráč vůbec myslet. Doufám, že máme dost zkušený mančaft na to, abychom si s tím poradili. Na zápas se těšíme. Pro nás existuje jen jedna cesta, a to vyhrát, jinou nemáme,“ řekl brněnský obránce Michal Barinka.

Velkým tématem však pro Kometu nebyl jen stav 2:3 na zápasy, na který v play off není zvyklá, ale hlavně obraz hry v zápase číslo pět ve čtvrtek na severu Čech. Druhou třetinu z tohoto utkání označili Brňané za jejich nejhorší v play off za poslední tři roky.

„Kdybych věděl, čím to je, bylo by snadnější to změnit. Každý nad tím přemýšlí. Možná by teď bylo nejlepší hodit to za hlavu a hrát od začátku tak, jak jsme hráli v Liberci ve třetí třetině. Jít do toho s čistou hlavou a nechat na ledě všechno,“ dodal ostřílený zadák.

Všechny tyto brněnské rozpaky pravidelně podtrhují začátky prvních třetin. Nástupy do zápasů proti Liberci jsou pro Kometu kritické; ve čtyřech případech z pěti inkasovala do 5. minuty, jen jednou vydržela hrát 0:0 do 7. minuty.

Holík: Buly je problém, Liberec je nejlepší v lize Pokud je v semifinále mezi Kometou a Libercem v něčem opravdu výrazný rozdíl měřitelný statistikami, je to bilance na vhazování. Bílí Tygři ho měli lepší v každém z pěti dosavadních utkání, vesměs drtivě, a celkově v semifinále vyhráli 61 % buly. „Proti Liberci je to těžké. Oni mají výborné bulaře, nejlepší v lize,“ krčí rameny Petr Holík, první brněnský centr. V základní části chodil z vhazování s úspěšností lehce nad 50 procent, v play off se zhoršil na 36 procent. Není samozřejmě sám, komu z Komety buly v semifinále nejde. Třeba první útočná formace se na vhazování střídá skoro celá, aby se podařilo převahu soupeře v této důležité herní činnosti nějak otupit. „Jelínek, Redenbach i Filippi jsou na to výborní. Snažím se já, snaží se ostatní, ale neřeknu vám teď, jak to zlepšit,“ povídal včera Holík upřímně. „Liberec buly vyhrává na sílu. Těžko budu přetlačovat Jelínka, když na buly musíme jít oba do puku. Leda najít skulinu, být techničtější. Dřív jsem blokoval hokejky a dával jsem šanci spoluhráčům, aby si pro puk přijeli. Teď nemůžu, něco se píská, něco ne. Vlastně kolikrát ani nevím, co si na buly můžu dovolit,“ líčí hráč s číslem 92. Kolikrát v přesilovce jde na buly jeho spoluhráč Peter Mueller, ryzí střelec. Není to ale proto, aby Holík mohl rovnou zůstat na své straně u mantinelu a rozehrát okamžitě přesilovkový vzorec. „Čistě jde o to, abychom získali puk a nemuseli jsme jet do našeho pásma zakládat útok. Někdy jdu já, někdy Peter, někdy Zaťa. Vždycky podle toho, jak se kdo cítí,“ popisuje Holík.

„Nevím přesně, čím to je. Začátky máme samozřejmě špatné,“ shrnul lakonicky první centr brněnského týmu Petr Holík. „Vždycky začínáme tím, že se bráníme. Necháme je v klidu přejet do našeho pásma a nemůžeme se odtud dostat. V tom se musíme zlepšit. Když už se puk dostane k nám, tak ho rychle dostat ven a hrát před jejich brankou. Od toho se může odvíjet celý zápas,“ uvědomuje si Holík.

V Brně odmítají, že by defenzivní začátky byly záměrem Komety hrát opatrně a na jistotu. „To je hokej. Bohužel. Měli bychom udělat všechno pro to, abychom se pustili do tlaku my, ale je to sport. V tuto chvíli to vyšlo Liberci. Nemyslím si, že bychom byli špatně koncentrovaní. V tom zápase se přetáhlo střídání, situace tak vyplynula,“ konstatoval trenér Kamil Pokorný.

Ve čtvrtek v Liberci už trenéři Komety reagovali ve třetí třetině tak, že na led na úvodní buly poslali až třetí pětku s kapitánem Leošem Čermákem, aby nedopustila zase drtivý nástup Bílých Tygrů.

„Situace je vážná, nikoli však zoufalá,“ pomohl si trenér Pokorný při popisu stavu v sérii názvem starého francouzského filmu. „Máme domácí prostředí a na tréninku bylo vidět, že kluci mají pořád chuť. Věřím, že to před domácím publikem zvládneme. Je potřeba se zkoncentrovat, vzít si dobré věci ze třetí třetiny pátého zápasu a překlopit převahu na naši stranu,“ přeje si Pokorný.

Zase ze dne na den se bude řešit sestava Komety a v ní případné nasazení Jana Hrušky, který se ve čtvrtek po týdenní pauze od vážného úrazu ramene vrátil na led.

Rozdělení vítězné sestavy ze čtvrtého utkání, jež se pro zápas číslo pět změnila, Kometa nelituje. „Šlo nám i o přesilové hry, které jsme chtěli zlepšit. To, že Honza hrál, nebyla příčina poslední prohry,“ uvedl Pokorný.