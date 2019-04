Kometu nepodrželi zkušení. Němec: Musíme si vzít příklad od mladých

Cestu jemu i dalším starším borcům ukázali ti, kteří měli být vystrašení. Mladá formace ve složení Kratochvíl, Kusko, Plášek patřila k tomu nejlepšímu, čím se Brno mohlo na severu Čech pochlubit.

„Mají věkový průměr dvacet let, ale hráli famózní zápas. Dostali se do tlaku, hodně bruslili. Přesně to jsme potřebovali, abychom soupeři ubrali co nejvíc síly,“ pochvaloval si její výkon Němec. Nebyl z moravského týmu jediný. Podobně se vyjadřovali asistent trenér Pokorný nebo útočník Martin Zaťovič.

„V Liberci jsme vůbec nebyli na ledě. Až na tu lajnu mladých, ti jediný hráli, byli výborní. Napadali, bruslili. My ostatní se jen dívali.“

Zkušenost Kometě nepomohla především ve druhé třetině, která ji absolutně nevyšla a ve které pustila soupeře do dvoubrankového vedení. Jako by veterány psychicky nahlodal inkasovaný gól na 1:2 padesát vteřin po úvodním buly.

Přitom právě oni by měli být nad věcí. „Ta druhá třetina byla nejhorší za tři roky v play off, co jsem v Kometě. Musíme na tom zapracovat a hrát celých šedesát minut jako na konci,“ zlobil se Němec, jenž se na druhou stranu nezdráhal pochválit soupeře, který si místy vytvořil velký tlak, dal čtyři góly ze hry a nebýt brankáře Čiliaka, mohl přidat další.

„Respektujeme sílu Liberce, vyhráli základní část, takže ofenzivní síla tam určitě bude. Na druhou stranu jsme šance také měli, bylo tam pár přesilovek, kdy to jsme se mohli dotáhnout. Bohužel jsme je neproměnili. Do šestého zápasu musíme spoustu věcí zlepšit,“ ví Němec.

Kromě přístupu, větší odvahy a snahy předvést něco navíc bude zřejmě potřeba změnit i mentální nastavení. „Po druhém inkasovaném gólu jsme to nebyli my. Nebylo to ideální, musíme se nad tím zamyslet.“

Brno teď nemá kam uhnout, v sérii prohrává 2:3 na zápasy a v sobotu musí za každou cenu zvítězit. Bude zajímavé sledovat, jak se s nastalou situací vypořádá, protože ji za poslední roky v play off nezná.

„Je to hokej, nejde o život. Tohle jsou zápasy, kvůli kterým trénujete celé léto a kvůli kterým hrajete 52 kol v základní části. Každý by si měl vážit, že se do takových zápasů dostane. Teď už jde opravdu o všechno. Musíme si to všichni uvědomit, abychom mohli být příště úspěšní,“ burcuje Němec.