Ani Kašík v Kometě nevydržel. Vrátí se Čiliak?

Pro Kašíka jde o druhou výpověď během půl roku. Napřed mu nevyšla snaha prosadit se v Chabarovsku do KHL, pak pohořel i v Brně. „V Chabarovsku jsem neměl prostor, abych ukázal, co ve mně je. V Kometě se změnila situace v brankovišti. Je teď těžké hodnotit, co se stalo. Chci se dívat do budoucna,“ pronesl poté, co se upsal Zlínu do roku 2021.

V Brně si naopak museli přiznat, že v divoké sezoně, jakou zlínský odchovanec Kašík prožívá, byla sázka na oprášení jeho někdejších magických schopností vhozením žetonu do krajně nejisté hry.

Kašík by musel na tribunu

Co poslední změny znamenají pro Kometu? Aktuálně si v její brance výborně vede Karel Vejmelka, který odchytal všech sedm posledních zápasů. Kašík je proseděl na lavičce jako náhradník, ale hrozilo mu, že přijde i o toto místo, protože na MS dvacetiletých potvrdil svoje kvality mladý Lukáš Dostál.

A právě na tuto dvojici, Vejmelku s Dostálem, nyní Kometa vsadí.

Alespoň tedy v nejbližších dnech, protože vyloučené není, že se ještě ze Slovanu vrátí Marek Čiliak.

Marek Čiliak v brance Slovanu Bratislava předvedl v Brně několik perfektních zákroků.

„Karel Vejmelka si výkony jednoznačně řekl o to, že chytá každý zápas, dle mého názoru udělal obrovský progres oproti minulé sezoně. Fantasticky zachytal na mistrovství světa dvacetiletých náš odchovanec Lukáš Dostál a velmi rád bych ho viděl v brance Komety v extraligovém utkání,“ uvedl na klubovém webu Libor Zábranský, šéf Komety.

Fanoušci „modrobílých“ jsou tímto jeho posledním tahem nadšeni. Angažování Kašíka bylo jednoznačným fiaskem; ještě nedávno brankář s reprezentačními ambicemi (a extraligovým titulem z roku 2014 na kontě) v této sezoně vyhrál jen dva soutěžní zápasy. Ani jeden v Chabarovsku, kde skončil mimo sestavu, a dva v Brně, kde se mu stalo to samé. Jeho úspěšnost zákroků v Kometě za sedm odchytaných zápasů činila jen 88,95 procenta.

Poté, co se šance naplno chopil Vejmelka, byly jeho dny v Brně víceméně sečteny. „Bohužel pro Libora (Kašíka) z toho vyplynulo, že by některá utkání sledoval z tribuny, a to samozřejmě není komfortní situace ani pro něj, ani pro klub. Myslím si, že je fér vůči hráči nastalou situaci jasně popsat a hledat řešení. Řešením je, že Libor odchází do Zlína na přestup, a my mu přejeme, ať se mu daří,“ doplnil Zábranský.

Nejbližším zápasem pro Kometu je zítra domácí duel proti Karlovým Varům. V neděli na svém ledě zakončí pětizápasovou sérii domácích utkání proti Litvínovu.

Kašíkův návrat do Zlína navazoval na jiný překvapivý přestup, a to stěhování Jakuba Sedláčka ze Zlína do Sparty.

Poslední položkou v brankářském „kulovém blesku“ teď může být ještě Čiliakův návrat do Komety. „Nic o tom nevím, právě jsem se vrátil z tripu se Slovanem. Něco se řeší, ale hotového není nic a klidně je i možné, že zůstanu ve Slovanu,“ hlásil ve středu slovenský brankář diplomaticky.