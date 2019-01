Mladík Dostál se blýskl v brance Komety. Splněný sen, řekl

Dva zástupci dvou hokejových generací se míjeli po zápase 34. extraligového kola proti Karlovým Varům před šatnou vítězné Komety Brno. Brankář Lukáš Dostál, 18 let a první extraligový start, a obránce Ivan Baranka, 33 let, 124 startů v české nejvyšší soutěži, ale taky tři účasti na olympiádě za Slovensko, čtyři mistrovství světa nebo sedm sezon v KHL.

34. kolo extraligy Zpravodajství a výsledky

„Dozvěděl jsem se, že měl (Dostál) premiéru, ale chytal výborně, čišela z něho jistota a podle mě chytal jako zkušený mazák,“ chválil zkušený slovenský zadák začínajícího gólmana, který se na přelomu roku blýsknul skvělými výkony na mistrovství světa do 20 let.

Právě ty ho do sestavy Komety pro extraligu posunuly, dosud za ni nastoupil jen v Lize mistrů a jinak nastupoval za prvoligovou Třebíč. Chytal výborně, zlikvidoval 21 střel při úspěšnosti zákroků 95,45 procent.

„Strašně jsem si to užil, kluci podali fantastický výkon, moc mi pomáhali a zblokovali plno střel. Chytal jsem před nejlepšími fanoušky v republice a vyhráli jsme. Splnil se mi můj dětský sen,“ rozplýval se gólman, draftovaný Anaheimem do NHL.

S tím, že bude chytat, byl seznámený už s předstihem. „Ale spal jsem dobře, nervozita nebyla,“ usmíval se. Svůj klid potvrdil několika jistými zákroky, ani jednou nemusel v brankovišti hasit „špatnou“ situaci. V jednom případě mu taky pomohla tyčka.

Navíc si ze zápasu odnesl pořádně obouchanou helmu po několika střelách na hlavu. „V první třetině mi na ni vystřelili asi třikrát nebo čtyřikrát. Asi na probrání,“ postřehl. Už vážněji dodal: „Ty střely jsem ustál. Kdybych je neustál, tak by mi šly třeba kolem ramene. Trefily mě do hlavy a naštěstí to neskončilo v bráně, takže je to jedno.“

Brankář Brna Lukáš Dostál dostává svůj první extraligový gól. Vlevo Michal Gulaši z Brna, vpravo autor gólu Tomáš Mikúš z Karlových Varů

Nejlepší zákrok si nechal do poloviny druhé třetiny. Kometa po strhujícím začátku, kdy zcela dominovala, najednou zvolnila, Karlovy Vary se naopak probraly a za stavu 3:1 pro domácí najížděl Ondřej Beránek sám na Dostála. Kmital rameny, naznačoval blafák i přihrávku, načež z bezprostřední blízkosti zkusil přece jen blafák. Debutant v brněnské kleci udržel beton „přilepený“ na ledě a díky tomu puk zůstal před brankovou čárou.

Dost možná to byl klíč k vítězství.

„Až do poslední chvíle jsem čekal přihrávku, myslel jsem, že už do ní půjde, ale on si najednou puk stáhl pro sebe. Dal jsem příložník na zem a puk naštěstí zůstal pode mnou, ale nemyslel to vůbec špatně,“ pochválil Dostál soupeře.

Baranka je šestou posilou, tři z nich už jsou pryč Posílit letos Kometu není jen tak. Ivan Baranka je šestým hráčem, který do brněnského kádru přišel až v sezoně, a jen dva z jeho předchůdců - Tomášové Plekanec a Vondráček - se dosud v kádru i drží. Odešli Libor Kašík, Václav Karabáček a v pátek i Nicholas Schaus, jehož očekávaná produktivita zůstala kdesi na cestě do Brna. Za 16 zápasů měl jen dvě přihrávky, proto odešel do Pardubic. „Čekali jsme víc dopředu, v obraně nebyl tak silný,“ řekl na jeho adresu trenér Kamil Pokorný.

Spokojený mohl být i Baranka, který na rozdíl od mladého gólmana s tím, že proti Karlovým Varům bude hrát za Kometu, mohl napevno počítat až od pátečního dopoledne. Ve čtvrtek večer přijel do Brna s výstrojí ještě vlhkou z dopoledního tréninku ve Vítkovicích, odkud se do Brna stěhoval. V pátek pak jeho přestup dostal konečnou podobu posledními podpisy na smlouvách.

Baranka nastoupil v první brněnské obraně s Ondřejem Němcem. Jeho příchod naopak stál místo amerického beka Nicholase Schause, po němž sáhly Pardubice.

„Měl jsem to dnes hodně rušné,“ rekapituloval zkušený slovenský reprezentant. Poprvé o tom, že má o něho zájem obhájce titulu, slyšel ve středu, kdy Vítkovice hrály proti Pardubicím. Vítkovice ho uvolnily, přestože byl jejich klíčovým bekem, protože věděly, že po sezoně u nich Baranka stejně skončí; nedohodly se s ním na výšce nového kontraktu.

V Brně je do konce sezony. „Během dne jsem absolvoval hodně schůzek, taktických porad. Teoreticky jsem byl připravený dobře, tak teď to přetavit do praxe. Nějaké rezervy jsem tam měl, ale čím víc budu s týmem hrát a trénovat, tím by to mělo být lepší,“ doufal.