V Kanadě ukázal velký potenciál, chválí brankáře Dostála v Brně

Právě osmnáctiletý brankář byl zdaleka nejsvětlejším bodem českého týmu nejen při jeho derniéře, ale během celého turnaje. Zatímco jeho kolegové v útoku se trápili, Dostál místy pochytal nemožné.

Dobře si toho všimli také v Kometě, jíž nadaný mládenec patří. „Stačilo se podívat na zápas s Amerikou. Ale i v těch ostatních podal famózní výkon,“ chválí brněnský trenér Kamil Pokorný. „Dosty byl parádní. Předvedl svoje kvality, které prokazuje už delší dobu,“ přidal se obránce modrobílých Jan Štencel. „Škoda, že tým neprošel dál, a nemohl tak ukázat ještě víc.“

I tak ovšem Dostál stihl zaujmout. S úspěšností zákroků 95,7 procenta mu v turnajovém žebříčku momentálně patří třetí příčka.

„Strašně mu to přeju, protože to je skromný kluk, který hodně pracuje,“ vyzdvihuje Štencel. „V kabině o něm člověk moc neví, je to asi nejtišší kluk, co znám. Je strašně skromný, hodný, nijak na sebe neupozorňuje. Ale pak přijde na led a vidíte, jak se soustředí na každý detail, jak ho chytání baví a chce se zlepšovat. Působí, že to chce někam dotáhnout a má před sebou velkou budoucnost.“

Ta vzdálenější se pro Dostála rýsuje v Anaheimu, který si ho vybral v letním draftu NHL. A ta bližší? V této sezoně zatím chytal téměř výhradně v prvoligové Třebíči, v dresu Komety se ohřál pouze ve dvou duelech Ligy mistrů. Dočká se šance také v extralize?

„Nechci to říkat dopředu, ale každopádně ukázal, že má velký talent, potenciál a budoucnost před sebou,“ opáčil trenér Pokorný. „Samozřejmě jsme se bavili, že jeho výkony jsou vynikající. Ale teď máme dva naše gólmany a Karel Vejmelka chytá výborně. Věříme, že na to naváže,“ dodal Pokorný.

V souvislosti s Kometou se však stále mluví také o dalším jménu. Marek Čiliak, který střežil brněnskou branku při obou mistrovských taženích, stále čeká na rozuzlení svého případu v bratislavském Slovanu. „Otázka jeho nejbližší budoucnosti je v jednání. Na stole jsou tři varianty a všechny mají momentálně stejnou sílu,“ uvedl na dotaz MF DNES Čiliakův agent Martin Stloukal.

O jaké možnosti se jedná? „Setrvání do konce sezony ve Slovanu, odchod ze Slovanu pouze do konce sezony a návrat zpět na základě prodloužení stávajícího kontrakt, odchod ze Slovanu do některé z evropských lig na delší dobu,“ sdělil Stloukal.