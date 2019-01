Chválený Dostál s rozpornými pocity: Čísla bych vyměnil za postup přes USA

„Čekali jsme od toho všichni trošičku víc. Bohužel nám to nevyšlo. Zklamání převládá,“ hodnotí vystoupení týmu, skládaného za účasti „mladých pušek“ Martina Nečase, Martina Kauta, Filipa Zadiny a dalších s velkými nadějemi.

Lepší byli jen Bryzgalov a Price Lepší úspěšnost zákroků než Lukáš Dostál (95,7%) měli na mistrovství světa juniorů v minulosti jen dva brankáři, pozdější hvězdy NHL. Dokázali to Ilja Bryzgalov v roce 2000 a Carey Price o sedm let později. Ten je shodou okolností Dostálovým vzorem. Bryzgalov a Price dovedli své týmy do finále a oba také dostali ocenění pro nejlepšího brankáře šampionátu. Dostál na tyto pocty na rozdíl od nich nedosáhl.

Ve středu se Dostál vrací do tréninku s Kometou Brno. Je na čase přemýšlet, co dál ve zbytku sezony.

Dáváte si šance chytat ještě v tomto ročníku v Brně extraligu?

Snažím se podat co nejlepší výkon pokaždé, když jdu do branky. Zbytek záleží na trenérech a na vedení, jak rozhodnou. Pokud bych šanci dostal, snažil bych se odvést maximum. Teď se vrátím na Kometu a uvidím, jak to tam všechno bude.

Sledujete, jak rychle se v ní mění obsazení brankářského postu?

Sleduji, ale je to záležitost trenérů a vedení. Já se nadále budu snažit podávat co nejlepší výkony.

Co říkáte na to, že obránce Galvas už v neděli hrál extraligu za Olomouc?

Kuba ale letěl hned po našem čtvrtfinále. Den po zápase jsme se přestěhovali zpátky do Vancouveru a pár hráčů včetně trenéra Varadi hned odletělo, aby pomohli svým klubům.

Jaký program jste tam měli vy?

Byli jsme na hotelu, koukali jsme na zápasy, ani jsme už netrénovali. Měli jsme volno.

Potkal jste se s lidmi z Anaheimu, který vás draftoval do NHL?

Na zápase s Kanadou (Dostál ho nechytal - pozn. red.) jsem s nimi nějaký čas strávil. Měl jsem na turnaji i agenta, který mě zastupuje v zahraničí, a agenturu, která mě zastupuje u nás. Lidé z Anaheimu mě chválili, psali jsme si i během turnaje a říkali, že se mi turnaj povedl, že jsou moc spokojení.

U koho z hráčů, které jste během sezony neviděl, protože hráli v zámoří, jste poznal největší výkonnostní pokrok?

Hodně se mi líbil Kuba Lauko. Zesílil, důraz a back-checking byl od něho lepší. Ale líbili se mi i ostatní kluci. Zlepšili se, šli dopředu.

Co vám chybělo, abyste došli dál než do čtvrtfinále?

Netroufnu si říct, protože z pohledu z brány můžu kluky jenom pochválit. Když to vezmu z pozice brankáře, tak zblokovali plno střel, pomáhali jeden druhému, hráli obětavě, snažili se. Já k tomu nemám absolutně co říct. Tím pádem je to spíš na zhodnocení trenérů, kde nás tlačila bota.

Byli třeba konkrétně zámořští soupeři v něčem viditelně lepší?

S Kanadou to byl nepovedený zápas. Byla na tom dobře, ale nemyslím si, že by nás viditelně přehrála. Měli jsme pár vyloučení, oni zužitkovali pár šancí, k nimž se dostali, ale kluci proti nim neodehráli vůbec špatný zápas. S Amerikou byl velký rozdíl v počtu střel, přesto jsme drželi stav 0:2, dali jsme na 1:2. Chtěli jsme hrát klidnou hru a čekat na šance, což se nám i povedlo, snížili jsme, ale bohužel jsme už nesrovnali a nakonec jsme inkasovali ještě třetí gól při power play.

Český brankář Lukáš Dostál zasahuje proti jedné z mnoha amerických střel.

Chodily na vás jiné střely, než jste zvyklý z Komety nebo z Třebíče?

Vůbec ne. Jenom bych řekl, že celkově byl ten hokej na mezinárodní mládežnické úrovni rychlejší, hrálo se na užším kluzišti, ale střely co do razance byly vesměs stejné.

Byl jste se svým výkonem i vy spokojený?

Když budu hodnotit jen sebe, což nedělám moc rád, tak ano. Ale taky to provázela velká obětavost kluků, kteří zblokovali plno střel a moc mi pomáhali. Velký dík patří jim. Čísla bych určitě vyměnil za to, abychom se dostali dál než do čtvrtfinále.

Zkuste si vystavit vysvědčení.

Pár chyb se taky našlo. Třeba proti Američanům jsem mohl jeden nájezd chytnout. Nerad bych mluvil o sobě. Jsme jeden kolektiv, byli jsme tam jako tým, hráli jsme společně a prohráli jsme taky společně. Můžeme si říct, že se mi ten turnaj povedl, ale mrzí mě, že jsme se nedostali dál.

Nastoupil jste někdy ve větší hale, než byla ta ve Vancouveru?

Ještě ne a taky to byla i největší návštěva, před kterou jsem kdy hrál. Na Rusáky s námi přišlo nějakých 16 tisíc lidí. To jsem si užil.

Jaký to na vás udělalo dojem s výhledem na kariéru, ke které se chystáte?

Snažím se pracovat pořád stejně, a co se má v budoucnu stát, to se stane. Věřím, že ta cesta, kterou chci jít, je pořád dobře pracovat a podávat co nejlepší výkony všude, kam přijdu.

Tak jinak. Povzbudilo vás mistrovství světa k variantě odejít od příští sezony do zahraničí?

To vám asi teď neřeknu. Pořád jsem hráč Komety, a dokud to tak bude, budu se chtít prosadit v Kometě, dělat maximum tady.