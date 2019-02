Dostál se na odchod z Komety chystal už měsíc. Finsko mi pomůže, věří

Ještě dřív, než se začne uvažovat o jeho přesunu do zámoří, kde ho do NHL draftoval Anaheim, vyzkouší brankář Lukáš Dostál jednu z předních evropských soutěží. Osmnáctiletý výrazný talent mistrovské Komety si místo čekání na šanci v Brně a hraní 1. ligy za Třebíč vyzkouší finskou ligu.

„Řešili jsme s agentem, do jakého prostředí jdu. Je tam výborný trenér gólmanů a celkově ta organizace je nejúspěšnější v celém Finsku. Takže já se tam těším,“ pravil v úterý Dostál.

V sobotu se po derby Třebíče s Jihlavou rozloučil se spoluhráči v Horácké Slavii, na začátku týdne ho to samé čekalo v Kometě a teď už bude připraven na cestu. „Zase to bude něco nového. Nechci to říct tak, že mi to může vyloženě pomoct. Ale budu tam sám, takže se určitě přiučím novým věcem,“ podotkl.

Kometa o Dostálově uplatnění jednala delší dobu. „Určitě jeden měsíc. Přeci jen, z jedné ligy do druhé to trvá déle,“ prozradil Dostál. „V pondělí jsem podepsal papíry, ale už jsem o tom věděl delší čas.“

Vzhledem k tomu, že Kometa počítala s návratem Marka Čiliaka ze Slovanu Bratislava, bylo víceméně jasné, že v extralize by pro účastníka mistrovství světa juniorů uplatnění neměla. První liga je rozehraná tak, že pro Třebíč může skončit už v únoru. Od té doby by Dostál stál.

Jeho odchod na tři měsíce do Tampere zapeklitý stav vyřešil.

„Umožníme Lukášovi (Dostálovi) chytat kvalitní soutěž, ve které může po zbytek sezony nabírat zkušenosti. Máme zájem, aby dostával co nejvíc příležitostí. Určitě je pro jeho růst lepší, když bude chytat kvalitní zahraniční soutěž,“ uvedl na webu brněnského klubu Jaroslav Medlík, vedoucí sportovního úseku Komety.

Do Finska jde Dostál na hostování, v Kometě má smlouvu do roku 2021. V létě se tedy vrací do Brna, kde smlouvu nově prodloužil Karel Vejmelka a ve hře je dlouhodobý kontrakt pro Marka Čiliaka.

S těmito dvěma brankáři půjde Kometa do hry o třetí mistrovský titul v řadě. Na její soupisce pro play off jsou ještě Pavel Jekel (letos Třebíč v 1. lize a Moravské Budějovice ve 2. lize) a Lukáš Klimeš (letos Přerov v 1. lize).

Tampere jedničku nemá

Rovněž Ilves Tampere má brankářský post obsazený, zároveň ale nemá vyhraněnou jedničku mezi tyčemi. Světoběžník Riku Helenius (30 let) odchytal 29 zápasů, náhradník Antti Lehtonen (25 let) pak 19 zápasů plus chodí hostovat do nižší soutěže.

Oba navíc mají úspěšnost zákroků pod 89 procent, což signalizuje šanci pro českého uchazeče. Dostál chytal v Třebíči s úspěšností zákroků 91,52 procenta a v tomto statistickém ukazateli ohromil na MS do 20 let, kde úspěšnost vytáhl na 95,65 procenta.

Obavy mladý český reprezentant nemá ani z finštiny, která patří mezi ugrofinské jazyky. „Komunikovat určitě budu v angličtině. Ostatně ve Finsku anglicky mluví opravdu skoro každý, protože se ji učí odmalička,“ usmívá se. „Ale nějaká finská slovíčka a základní fráze se postupem času budu chtít naučit. Ale teď tam jdu na tři měsíce, takže myslím, že angličtina mi bude bohatě stačit.“

Přesto kdyby měl Dostál ve Finsku nějaké potíže, ví, na koho se může obrátit. „Bude tam Sasu Hovi, který hrával v Brně. Psali jsme si a domluvili jsme se, že kdybych cokoliv potřeboval, tak mi pomůže, nebo to domluví,“ připomíná někdejšího gólmana Vsetína, Brna a Znojma.

Právě Hovi měl podíl také na aktuálním Dostálově přesunu k šestnáctinásobnému finskému mistru. „Můj agent se s ním dobře zná, určitě se to řešilo i přes něj,“ myslí si Dostál. „Ale sám nevím, byla to převážně práce agentů, já jsem jen podepsal potřebné papíry.“