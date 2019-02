Uzavření první ligy nefunguje, zlobí se Král. Na kluby chce víc tlačit

Schůze, na níž se setkají hokejové špičky z celé republiky, má za úkol ve velkém měřítku probrat budoucnost českého hokeje. Šéf svazu Tomáš Král vidí v rozhovoru pro hokej.cz jako hlavní problém nedostatečné zapojování mladých hráčů do dospělého hokeje.

Právě kvůli němu se předloni uzavřela druhá nejvyšší soutěž - aby se trenéři nebáli zapojovat mladíky a plošně připravovat novou generaci hokejistů. „Ale nefunguje to vůbec a to mě drásá. Očekávali jsme, že se do první ligy napumpuje velké množství mladých hráčů, ve výsledku je jich ale v každém týmu tak o jednoho nebo dva více,“ nechce se Královi věřit neúspěchu rozhodnutí.

Hodlá tak znovu apelovat na vedení klubů, aby se plánu držely. „Ale pokud nebude vůle dávat mladé hráče do sestav, nemůžeme se nikam pohnout. Tuhle nevoli možná chápu u několika týmů, které reálně pomýšlejí na postup do extraligy, u těch ostatních tomu nerozumím vůbec.“

Podle Krále by výrazné omlazení prvoligových kádrů přineslo profit i samotným klubům. „Hokej se zrychlí a bude atraktivnější, kluby poté mohou prodat hotové hráče. A na výplatách samy ušetří až miliony,“ má spočítáno šéf svazu.

V první lize figuruje jen hrstka týmů, ze kterých by si podle Krále ostatní kluby mohly vzít příklad. Benátky a Frýdek-Místek fungují jako záložní celky extraligových celků, v Litoměřicích funguje projekt Dukla, který řídí přímo svaz.

Jeho šéf také vyzdvihl přínos mládežnických akademií v rámci jednotlivých klubů, které bývají terčem kritiky za neefektivitu. „Kdyby nebylo jich, byli bychom dnes v pytli. Když jsme akademie před několika lety zakládali, byl stav opravdu kritický.“

Konec ve čtvrtfinále MS do 20 let ovšem vidí Král jako neúspěch. Zmínil, že dosavadní trenér Václav Varaďa (který zároveň koučuje Třinec) u výběru možná zůstane. „Pro mě osobně se ale ukazuje, že kategorie do 20 let si zaslouží trenéra na plný úvazek,“ dodává Král.

Český hokej podle něj ovšem v krizi rozhodně není. „V NHL máme pod smlouvou 61 hráčů a vychováváme další osobnosti. Podmínky u nás mají všichni dobré, dodejme tomu ale hlavně tu práci.“