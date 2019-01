Brankářská rošáda v extralize: Sedláček do Sparty, Kašík opouští Kometu

Jeden z hlavních strůjců posledního brněnského titulu nyní působí ve Slovanu Bratislava, o němž je známo, že ho svírají velké finanční problémy. Nedávno ho opustil například reprezentační útočník Michal Řepík a Čiliak by ho mohl následovat.

Nasvědčuje tomu fakt, že se Kometa zbavila Kašíka. Brněnský klub má nyní k dispozici Karla Vejmelku a také talentovaného Lukáše Dostála, jenž zaujal na nedávném mistrovství světa hráčů do dvaceti let. Jenže není pochyb, že v honbě za třetím mistrovským titulem v řadě by se trenérům nejvíc hodil Čiliak.

Marek Čiliak.

Zda tomu tak bude, to napoví následující dny. Už nyní je však jasné, že Kašík, který se měl stát v Kometě Čiliakovým nástupcem, v klubu končí.

„Vejmelka si výkony řekl o to, že chytá každý zápas. A zároveň máme Dostála. Z toho bohužel pro Libora vyplynulo, že některá utkání sledoval z tribuny. A to samozřejmě nebyla komfortní situace ani pro něj ani pro klub,“ popsal situaci Libor Zábranský, majitel a hlavní kouč Komety.

Kašík se tak vrací se do mateřského Zlína, jemuž před lety pomohl k extraligovému zlatu. Ve žlutomodrém dresu by měl znovu nastoupit už v pátečním duelu proti Spartě.



Jakub Sedláček.

„Událo se to velmi narychlo, vše jsme začali řešit v úterý odpoledne. Rozhodlo, že nyní máme Libora podepsaného až do 30. dubna 2021. Klub získává jistotu v brance na tuhle a další dvě sezony,“ uvedl Martin Hosták, generální manažer Zlína.

Do Sparty se naopak míří dosavadní zlínská jednička Sedláček. To je poměrně překvapivá zpráva, jelikož Pražané spoléhali na Matěje Machovského. Ten měl v klubu dosud neotřesitelnou pozici a také solidní čísla.

„Naskytla se nám možnost získat Jakuba Sedláčka, tak jsme se rozhodli ji využít, abychom posílili brankoviště o zkušeného gólmana před náročným závěrem sezony,“ vysvětluje sportovní Sparty Michal Broš.