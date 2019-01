Čiliakův návrat do Komety se přiblížil. Mám nabídku z Česka, přiznal

O jeho návratu do Komety se hovoří delší dobu a tyto spekulace přiživila velká brankářská výměna v extralize. V jejím rámci opustil brněnský klub Libor Kašík, jenž v létě přišel právě jako náhrada za Čiliaka.

Je zřejmé, že Kometa potřebuje v cestě za třetím titulem za sebou zkušeného gólmana: nyní má na soupisce dvaadvacetiletého Karla Vejmelku a o čtyři roky mladšího Lukáše Dostála, jenž na sebe upozornil na juniorském mistrovství v Kanadě.

Je nepravděpodobné, že by Libor Zábranský - majitel klubu, generální manažer a hlavní trenér v jedné osobě - sázel pouze na ně. Čiliakovi vždycky věřil, kromě jeho zkušeností hraje velkou roli i jeho velký podíl na posledním titulu. Čiliak byl v posledním play off pro všechny soupeře téměř nepřekonatelnou překážkou.

„Teď jsem ve Slovanu a dokud tu budu, nechám na ledě všechno. Soustředím se pouze na to, co je teď,“ říká Čiliak. Bratislavský celek však v rámci KHL patří k nejhorším, v Západní konferenci je na posledním 12. místě. V posledních 23 zápasech uspěl pouze čtyřikrát a do play off se tudíž nedostane. Navíc ho trápí finanční potíže.

O Čiliaka jevil solidní zájem i Třinec, odkud pochází jeho manželka, jenže tímto směrem určitě nepoputuje.

Podle aktuálních informací tiskového mluvčího Radima Sajbota by Čiliak za Třinec hrát neměl, Oceláři budou sázet Šimona Hrubce a řeší pouze obsazení brankářské dvojky. Během dneška padne ve slezském klubu rozhodnutí, kdo jí bude: zda Petr Kváča, jenž je v klubu zapůjčený z Českých Budějovic, nebo Peter Hamerlík, jenž má vyřízeno hostování v Pardubicích do 15. ledna. Tedy do dneška.

Vše tedy nasvědčuje návratu do Komety. Přestupní období v extralize končí 31. ledna.