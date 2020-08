Pardubický Mikuš před rozhodujícím duelem: Pořád máme o co hrát, to je fajn

„Aspoň bude o co hrát, je to rozhodně lepší, než kdybychom tam jeli jen tak. Bude to mít větší náboj,“ řekl 31letý slovenský zadák.



Do téhle situace Pardubice dostalo i úterní vítězství 5:1 nad Brnem, jež přišlo po dvou těsných porážkách v derby s Hradcem. „Hlavně ta druhá porážka v Hradci (5:6 po prodloužení) byla taková nešťastná. Chtěli jsme zase vyhrát a jsme rádi, že se to s Kometou povedlo,“ sdělil Mikuš.

Jednoznačné skóre střetnutí však podle něho příliš neodpovídá vývoji zápasu. „V úvodních dvou třetinách byla hra úplně vyrovnaná,“ poznamenal Mikuš. „Až v té třetí jsme využili několik akcí a tím jsme soupeři odskočili.“

Co považuje za největší pozitivum výkonu mužstva? Naladění týmu na stejnou vlnu po první dvacetiminutovce. „Ta nám moc nevyšla. Trošičku jsme po ní změnili taktiku a pak jsme se dokázali držet pokynů od trenérů. To nám přineslo ovoce,“ komentoval Mikuš.

V utkání s Kometou vsítil stejně jako jeho krajan Radoslav Tybor hned dva góly. Nejprve v 55. minutě propálil brankáře Klimeše od modré čáry v přesilovce, pak v 59. zametl kotouč do prázdné brány po perfektní přihrávce Kusého.

„Denis to provedl výborně,“ vyzdvihl Mikuš. „To už bych byl opravdu dřevák, kdybych to nedal... I když se mi to skoro podařilo,“ dodal s úsměvem.

Dvě trefy znovu vylepšily jeho pěkné individuální statistiky v poháru - v pěti zápasech má bilanci 3+3 (v kolonce plus/minus +2), a je tak dosud vůbec nejproduktivnějším bekem v soutěži.

„Minulý rok jsem v přípravě nehrál přesilovky,“ srovnával svoje aktuální vytížení na ledě s loňskem. „Tenhle rok nám to v přípravě celkem jde a dáváme o dost víc gólů i jako tým. A když to je takhle, nějaké body naskáčou i nám obráncům,“ podotkl Mikuš spokojeně.