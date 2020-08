Uspějí Pardubice i v derby? Výhry povzbudí do tréninků a dalších zápasů, ví kouč

„Řekl bych, že to bude mít větší náboj než předchozí zápas s Olomoucí. Určitě tam mohou vzplát emoce,“ přemítá pardubický centr Patrik Poulíček.

Trenér Dynama Milan Razým souhlasí: „Čekáme, že to bude ještě rychlejší. Co jsme Hradec zatím viděli, hraje dobře a má solidní pohyb. Bude to zase o ‚level‘ výš.“



Hradec v úvodním kole Generali Česká Cupu porazil venku 5:2 Olomouc, na což navázal domácím vítězstvím 2:0 nad brněnskou Kometou. Pardubicím se povedlo totéž, jen v opačném pořadí.

Nejprve dokázaly na jihu Moravy vymazat Brňany a pak před vlastními diváky smetly Hanáky. I když - s těmi diváky to nebylo zase tak horké. Vzhledem k hygienickým opatřením předcházejícím šíření onemocnění covid-19 se do enteria areny může vměstnat maximálně necelá čtvrtina obvyklé kapacity.

„Je to samozřejmě horší, než kdyby byl zaplněný barák,“ podotýká forvard Poulíček. „Ale musíme se s tím vyrovnat, zapomenout na to a soustředit se na vlastní výkon,“ zdůrazňuje.

A na výkonech je podle kouče Razýma v přípravě hodně co zlepšovat, byť dosavadní výsledky mezi příznivci Dynama mohou budit optimismus. „V určitých fázích jsme s hrou spokojení, ale zároveň je tam spousta nedostatků,“ glosuje to Razým.

„Výsledky nepřeceňujeme, důležité bude, až budeme získávat body v extralize. Ale je to povzbuzení do tréninku a do dalších přátelských utkání, vyhrávat je vždycky lepší,“ doplňuje trenér Pardubic.

Kouč Milan Razým vede přípravu Pardubic.

Poulíček kvituje, že výhry mužstvu dodaly sebevědomí a klid. „Ale byly to první dva zápasy, těžko tomu přikládat větší váhu. Každopádně jsem rád, že jsme je zvládli, musíme v tom pokračovat dál,“ říká hokejista.



Realizační tým samozřejmě v přípravě ledacos zkouší, ale v Poulíčkově případě zatím vsadil na osvědčenou spolupráci s křídelníky Janem Mandátem a Vladimírem Svačinou ze závěru loňské sezony. Proti Olomouci Mandát vsítil dva góly a Poulíček si u obou připsal asistenci.

„Každý trénink se snažíme zdokonalovat naši spolupráci. Rozumíme si, vzájemně vyhovíme. Je super hrát s klukama v jedné lajně, člověk si nemusí zvykat na nové spoluhráče,“ poznamenává Poulíček.

Naproti tomu třeba trojice Matěj Blümel, Valentin Claireaux, Matej Paulovič s Olomoucí hrála poprvé (s Kometou byl na Blümelově místě Denis Kusý), ale též se prosadila dvakrát. Claireaux, letní posila Dynama, prodal svou šikovnost při první brance, kdy ujel s pukem z obranného pásma a propálil gólmana Lukáše kolem nohou beka.

„Ukázal, že je opravdu slušný bruslař s dobrou střelou a myslím, že bude velmi platným hráčem pro kombinaci,“ věří kouč Razým.