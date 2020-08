V Olomouci to nebude nuda, ale pěkný fofr, tuší pardubický trenér Mikeska

„Uzpůsobujeme tomu i sestavu, která rozhodně není ‚výletní‘. Každý další soupeř v poháru je lepší než ‚obyčejný přátelák o ničem‘. Nebereme to nějak stresově, ale tak, že si jedeme zahrát dobrý zápas. S Olomoucí to nebude nuda, to se potvrdilo i tady. Bude to fofr,“ doplňuje pardubický asistent.

Nejlepší výchozí pozici ve skupině má s 11 body a lepšími vzájemnými zápasy s Pardubicemi (10), ale i s Olomoucí (9) Hradec Králové, který nastoupí na ledě posledního Brna (0 bodů). Pokud si tedy Pardubice proklestí cestu dál, bude to pravděpodobně ze druhého místa.

Skupinu stále mohou i vyhrát, jenže netřeba pochybovat o tom, že i Hanáci budou ve vlastní hale mít silnou motivaci. Což platí tím spíš, že je Východočeši v první vzájemné konfrontaci v enteria areně rozcupovali 5:2.



Jak Mikeska nejbližšího soka charakterizuje? „Olomoučtí jsou pořád vnímaní jako betonáři a otravný tým, ale to je historie. Je to poctivý, ale zároveň pohyblivý mančaft, co hraje rychle dopředu.“

I proto podle něho bude k vidění dost brejků. Hosté by si však rádi pomohli i nějakou početní výhodou. „Budeme spoléhat na to, že se v přesilovce znovu prosadíme. To bychom ostatně chtěli pravidelně,“ nastiňuje Mikeska.

V úterý při vítězství 5:1 nad Kometou proměnily Pardubice dvě ze tří příležitostí. „Kromě toho jsme dali i gól v oslabení, takže jsme zužitkovali spoustu ‚standardních‘ situací. To je pozitivní, protože se na tom snažíme pracovat. Je tam ale samozřejmě hodně věcí, které se ještě dají vylepšit - jak ze strany nás trenérů, tak i hráčů,“ zdůraznil Mikeska.