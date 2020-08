Pardubice zahajují pohár v Brně. Mladší kluci se mohou ukázat, říká trenér Razým

„Vzpomínky na ten poslední zápas se vracely dlouho, ale teď tady máme novou sezonu. Tam, kde se skončilo, se zkrátka zase začíná a kluci už jsou na hru natěšení,“ říká hlavní trenér Pardubic Milan Razým.



Sestavu, s jakou Dynamo vyjede na led prvního soupeře, se trenérský štáb chystá odhalit až před zápasem, Razým však naznačil, že utkání s Kometou i další duely během letního Generali Česká Cupu by měly tradičně patřit především hráčům širšího kádru.

Zápasy Pardubic Generali Česká Cup Brno - Pardubice (4. 8.)

Pardubice - Olomouc (6. 8.)

Pardubice - Hradec (11. 8.)

Hradec - Pardubice (13. 8.)

Pardubice - Brno (18. 8.)

Olomouc - Pardubice (20. 8.)

„Turnaj je možnost konfrontace s extraligovými týmy, bereme ho jako přípravu a chceme dát příležitost mladším klukům, kteří se mohou ukázat a říct si o místo v sestavě.“ Pardubice si na jihu Moravy zahrají zápas po pětiměsíční pauze.

„Každým rokem je to stejné, ostřejší utkání začínají zhruba po čtrnácti dnech na ledě, u některých týmů po týdnu. Jsme připraveni na to, že to nebude až tak přesné, uvidíme, jak se s tím hráči popasují,“ uvažuje Razým. Neznamená to však, že od svých svěřenců si nic neslibuje.

„Očekávám maximální nasazení od všech. Máme celkem šest zápasů, pak uvidíme, co nastane dál. Musíme k tomu přistupovat tak, že nevíme, co bude zítra, a musíme hrát každé střetnutí naplno,“ přemítá kouč.

Dynamo bylo pro Generali Česká Cup zařazeno do skupiny C, vedle Brna si zahraje také s Hradcem Králové a Olomoucí. Ještě než turnaj vůbec začal, ve skupinách A a B stihlo kvůli koronaviru dojít v minulých dnech k přeložení celkem pěti utkání. Něco podobného tak teoreticky může ze dne na den potkat i Pardubice, Razým se ale s nastalou situací příliš nezatěžuje.

„Tyto věci komplikují dlouhodobější plány, ale jinak se soustředíme na svou práci, kterou děláme každý den. Samozřejmě však musíme být připraveni reagovat,“ je jasné Razýmovi, jehož asistenty pro nadcházející sezonu zůstávají Michal Mikeska s Petrem Čáslavou.

Zápasy jsou odměna

Do utkání s Kometou sice Východočeši nenaskočí „v plné palbě“, hrát by ale měl například kapitán a vůdčí osobnost týmu Jan Kolář.

„Vždycky je znát dlouhá zápasová pauza, v našem případě pět měsíců. Na druhou stranu jsme už dva týdny na ledě a na trénincích již nacvičujeme herní situace, takže věřím, že to z naší strany nebude nijak špatné. Hra se snad bude blížit tomu, co jsme předváděli na konci loňské sezony,“ přeje si Kolář.

K týmu se připojil právě až na zmíněné tréninky na ledě, letní přípravu absolvoval individuálně. Těší jej, že konečně přichází na řadu herní fáze.

„Málokoho baví trénovat, zápas je odměna, a i když jde jen o přátelák, tak nás to každého baví o dost víc. Všichni se do Brna těšíme,“ vyhlašuje Kolář.

Ve vlastní aréně se Pardubice na nově založeném turnaji poprvé představí ve čtvrtek 6. srpna, kdy je od 18 hodin čeká zápas s Olomoucí, dalším domácím utkáním bude přesně za týden derby s Hradcem Králové se stejným začátkem.