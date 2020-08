Výhra a první místo? Pardubický trenér Razým: Jsou zasloužené

13:54 , aktualizováno 13:54

Po dvou porážkách 0:1 a 5:6 po prodloužení od Hradce Králové, který na Generali Česká Cupu dlouho vedl skupinu C, to vypadalo, že pardubičtí hokejisté se budou muset o postup do vyřazovací fáze turnaje rvát do posledního zápasu. Nakonec tomu tak i bylo, díky výhrám nad Kometou a Olomoucí (pokaždé 5:1) si však Dynamo čtvrtfinále se Zlínem může vychutnat z první pozice.