Co z Jágrova příběhu neznáte, poví příští rok. Schovávat se nebudu, řekl

Od návratu z NHL do Česka Jágr na veřejnosti mluví rád. Z pozice majitele kladenského klubu navštěvuje akce se sponzory, po nocích dělá dlouhá videa na instagramu nebo si na Hradě vyzvedává státní vyznamenání.

O Jágrovi jste za poslední měsíce četli i slyšeli dost. Stále se však zdá, že neřekl vše. „Věřím, že mě lidi budou poslouchat, témat je spousta. I já se změnil, už mi není dvacet,“ připomněl. „Nebudu se schovávat, život není pohádka a já možná mám víc chyb než vy, co tu zde sedíte.“

Noc s legendou Kdy: 10. června 2020 Kde: Forum Karlín Lístky: Okolo 1300 míst, nejlevnější stojí 990 korun, nejdražší deset tisíc.

Není ale příliš brzo na takové povídání o životě? Kdo chce, přečte si o Jágrovi denně tunu článků. Vždyť stále válí v extralize a dal slib, že hrát bude až do padesáti. „Hrát budu do šedesáti,“ navýšil v pondělí hranici. „A kdo určí, kdy je brzo a kdy pozdě? Lidi mi tvrdili, ať s hokejem skončím ve třiceti. Kdo může tušit, jaká bude budoucnost?“

Proto ve Foru Karlín 10. června usedne do křesla, aby přítomným prozradil, co ještě nestihl. Mezi pozvanými hosty mají být i hokejisté, s nimiž hrál nebo soupeřil. Do večera rozděleného na tři třetiny, prodloužení a nájezdy zapojí koncerty oblíbených kapel.

„Vážím si, jestli jsem pro někoho vzorem. Ale nehraju si na něj a nechci jen někde sedět a povídat bez přestání. Chci krásný večer s příběhy,“ přeje si Jágr.



No otázku, kdo večerem provede jako moderátor, odpověděl promotér Petr Větrovský: „Nebudu prozrazovat, ale asi sami tušíte, kdo je s hokejem jako moderátor a komentátor spojený nejvíce.“ Takovým by mohl být Robert Záruba.

Větrovský dřív pracoval jako generální ředitel fotbalového klubu 1. FK Příbram, spolu s Radimem Tauchenem v roce 2018 zařídili návštěvu Mikea Tysona. S Jágrem se seznámil na akci s Tysonem Furym, od té doby se sblížili a právě spolu dělají noční videa na instagramu.