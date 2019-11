Zraněný Jágr nechtěl zaplněnou halu zklamat. Ta je pro něj odměnou

Jágr se rozhodl nastoupit i kvůli vyprodané hale. „Nesmírně si toho vážím. Je to taková odměna za to, co jsem hokeji obětoval. Vím, že tady byla i spousta malých dětí, nechtěl jsem ty lidi zklamat, když už si koupili lístek. I proto jsem nastoupil,“ vysvětloval, proč šel i přes zdravotní trable do akce.

„Soustředil jsem se na to, abych vůbec mohl hrát. Z tréninku jsem odešel po deseti minutách a ani nevěděl, jestli budu moct naskočit.“

Rytíři letos díky přítomnosti svého slavného šéfa zvedají divácký průměr extraligy.

„Hele, Kladno táhne, borci,“ vtipkoval po souboji Jágr směrem k novinářům. „My jsme vyprodali i jiné haly, Pardubice, Zlín, my jsme vyprodali všechno,“ usmál se.

Z pokračující kariéry olympijského vítěze z Nagana nejsou unešeni pouze fanoušci v celé republice, ale často i protihráči. Jako v neděli vítkovický obránce Petr Šidlík.

„Odstavit ho od puku je takřka nemožné, podařilo se mi to v jednom střídání,“ ocenil pětadvacetiletý bek hvězdu. „Ale když vezmu poměr jedna ku nevím, kolikrát jsme proti sobě šli... Je to neuvěřitelné, jsem rád, že se mi to v kariéře povedlo, zahrát si proti takové legendě,“ poklonil se Šidlík.

Těším se na volno

Zatímco v předchozích kolech Jágr pravidelně bodoval, pod páteční triumf s Karlovými Vary ani pod nedělní úspěch v Ostravě se nepodepsal. „I když naše lajna nedala gól, tak jsme se udrželi v útočné třetině. Unavíš tím soupeře, pak už je jen otázka času, kdy to tam padne. O to tady jde,“ popsal Jágr.

Zápas na vítkovickém ledě Rytíři otočili ze ztráty 0:2.

Jaromír Jágr se objevil na nominační tiskové konferenci před Karjala Cupem.

V tabulce se po víkendu dostali na jedenácté místo, odkud se nyní nějakou dobu nehnou, protože nejvyšší soutěž čeká reprezentační přestávka.

„Už se těším, budeme mít deset dnů pauzu. Budu moct dotrénovat a vyřídit si záležitosti, které potřebuju. Teď na to není čas, mám miliony věcí, které jsem musel dělat,“ vyhlíží Jágr extraligovou mezeru.

Nyní má před sebou další důležitý úkol. Doléčit během přestávky svůj bolavý sval.